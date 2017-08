La célèbre newsletter de bons plans sur Paris est devenue site web, et si vous aimez les petits coins secrets, ça n’a pas pu vous échapper.

En ce moment et jusqu’au 31 Mars, le site My little Paris propose un concours pour gagner une chaise de bureau, le principe? Instagrammer son bureau avec le hashtag #mylittleoffice .

Mais au fait, ils ressemblent à quoi, les bureaux de My Little paris?

Perchés en haut de Barbès, planqués au fond d’une cour, ils sont aussi secrets que les bons plans que l’équipe nous dégotte chaque jour.

Disposant d’une petite terrasse avec une vue sur le Sacré-Coeur, on ne se demande plus où Kanako, l’illustratrice, trouve son inspiration!

Loin des bureaux habituels utlra blancs et design, ceux-ci ressemblent plus à un petit appartement cosy. Les chaises de bureau elles-mêmes sont recouvertes de tissu liberty.

Impossible d’oublier le fil conducteur du site internet: Paris s’affiche jusque sur les murs.