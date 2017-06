Que l’hiver fut froid ! Alors évidemment, il a fallu se chauffer et, pourtant, vous étiez quand même régulièrement parcouru par un léger frisson. A quoi est-ce dû ? Sans doute à une mauvaise isolation thermique des combles. Heureusement pour vous, l’été approche et en période de fortes chaleurs, inutile de chauffer. C’est néanmoins l’occasion pour vous de réaliser des travaux pour améliorer votre isolation. Réduire ses factures, éviter les pertes énergétiques et mieux respirer : quelques travaux pour une meilleure qualité de vie !

Pour quoi faire ?

Pendant l’hiver, on a parfois l’impression de ne plus savoir comment se protéger du froid. C’est notamment le cas des vieux appartements et des vieilles maisons. Vous avez beau chauffer votre intérieur et vous emmitoufler sous un tas de couettes, vous êtes toujours parcouru par un léger frisson. Vous montez votre chauffage et pourtant rien à faire : l’air frais s’infiltre. Et cela explique ces frissons qui vous parcourent malgré le chauffage. En cause, c’est sans doute l’isolation thermique des combles par exemple qui peut être à l’origine de cette perte énergétique.

Et le froid n’est pas la seule conséquence d’une mauvaise isolation. Qui dit perte d’énergie dit gaspillage, et cela se ressent sur votre facture. Toute l’énergie que vous utilisez, vous devez la payer. Alors, si vous en perdez une partie importante, il y a de quoi être frustré. Une meilleure isolation thermique des combles peut se traduire par une économie importante sur vos factures.

Mais quand faire les travaux ? L’été est sans doute la meilleure partie : vous consommez nettement moins et pouvez donc réaliser vos travaux. Une occasion à ne pas laisser passer en prévision de l’hiver prochain !

Comment ça marche ?

L’isolation thermique désigne la manière dont l’air circule entre l’intérieur et l’extérieur de votre maison. Certains matériaux, réputés pour être isolants, permettent d’optimiser au mieux ces échanges d’air. Ainsi, si vous aviez froid en hiver, vous pourriez avoir trop chaud en été. En effet, l’air circule mal et la chaleur ne s’évacue pas. Une mauvaise isolation thermique des combles en été peut donc se traduire par une atmosphère irrespirable et l’impression d’étouffer. De quoi passer un été difficile…

Deux solutions s’offrent à vous : l’isolation par l’extérieur ou par l’intérieur. Si cette dernière est plus dérangeante, elle est toutefois plus accessible. L’isolation par l’extérieur est néanmoins plus efficace. Il suffit de quelques jours pour revoir votre isolation et l’optimiser au maximum.

En tapissant vos murs d’une matière isolante ou en appliquant des flocons d’isolant, il est possible de refaire l’isolation thermique de vos combles pour que celle-ci soit la plus efficace possible. Vous passerez l’hiver au chaud et l’été au frais !

De vraies économies en perspective

Refaire l’isolation thermique des combles peut se traduire par des économies pouvant aller jusqu’à 30% sur vos factures énergétiques. Des économies que vous ressentirez immédiatement : que ce soit en raison de la température mais aussi en raison de vos factures de gaz et d’électricité. N’hésitez pas à vous renseigner, des aides existent pour vous permettre de réaliser ces travaux.

Enfin, c’est aussi l’occasion de permettre une meilleure circulation de l’air dans votre appartement et donc de limiter l’humidité. C’est donc aussi pour des raisons de bien-être, de santé et d’hygiène qu’il est important de réaliser ces travaux.