Les serrures sont faites pour garantir la sécurité de l’accès à un bâtiment.



Elles se choisissent donc en fonction de l'ouverture concernée (porte, portail, etc.) et des exigences sécuritaires qui s'imposent. Bien sûr, le budget et la complexité d'installation sont à considérer. Découvrez comment choisir efficacement vos serrures tout en prenant compte de l'avis d'un professionnel.

Pour plus de sécurité, choisissez la serrure qui correspond à vos attentes

Se renseigner auprès des professionnels sur les différents modèles de serrures

Les serrures en applique sont les plus courantes depuis plusieurs décennies. Le coffre métallique est fixé à l’extérieur de la porte, ce qui apporte une note décorative au dispositif. La pose est très simple. De plus, ce sont des modèles qui s’adaptent autant aux portails et entrées qu’aux portes de garage et portes intérieures.

Vient ensuite la serrure carénée, une variante des modèles en applique. La différence réside dans la présence d’une poutre verticale de même hauteur que la porte. Ce qui renforce la solidité de votre dispositif.

Les serrures à mortaiser, à larder ou à encastrer sont directement fixées dans l’épaisseur de la porte. Étant invisible, elle offre plus d’esthétisme. Néanmoins, il faut absolument que la porte soit suffisamment épaisse pour éviter qu’elle ne se fragilise l’encastrement.

Bien qu’elles soient rares de nos jours, les serrures poignées existent encore. Dans ce cas, les serrures font partie intégrante de la poignée. Dans certains cas, il est nécessaire d’actionner la poignée et de tourner la clé en même temps pour verrouiller/déverrouiller la porte.

Plus modernes, les serrures électriques n’impliquent pas l’utilisation de clés. Il suffit d’entrer un code ou d’utiliser une télécommande pour actionner l’ouverture ou la fermeture de l’accès.

Sécurisez au maximum votre maison en fonction du type de cylindre de serrure

C’est dans le cylindre (ou barillet) que l’on insère la clé. Plus il est complexe, moins il sera facile de crocheter la serrure. Pour un niveau de sécurité standard, il faut 5 goupilles. A partir de 6 goupilles, la sécurité est dite « renforcée ». De 7 à 36 goupilles, on parle de haute sécurité.

Les cylindres européens se déclinent en plusieurs types. S’ils sont standards, ils permettent uniquement l’ouverture de la porte depuis l’extérieur. A double entrée, ils offrent la possibilité de déverrouiller la porte de l’intérieur et de l’extérieur. Un cylindre rond est équipé de deux mécanismes distincts pour l’ouverture de l’extérieur et depuis l’intérieur.

D’autres types de barillets existent. Demandez donc les conseils d’un professionnel afin de déterminer quel modèle vous convient le mieux.

Choisissez une clé liée au niveau de sécurité souhaité

Les serrures elles-mêmes ne suffisent pas à assurer la protection de vos locaux. Ce sont les clés qui déterminent le mieux votre sécurité. Les serruriers expérimentés vous recommanderont des serrures et clés A2P pour vous conformer aux normes. La résistance va de 5 à 15mn en fonction du modèle que vous choisirez.

Pensez également au point de fermeture qui peut aller de 1 à plus de 12 en version multipoints. Une clé unique permet de les verrouiller ou de les déverrouiller en simultané. Notez que la clé renforcée vous offre plus de sécurité. Il est également recommandé de demander des clés avec cartes afin d’éviter les reproductions.

Avant d’effectuer votre achat, demandez un devis détaillé incluant le prix des serrures et des clés (comptez entre 10€ et 500€ en moyenne, selon la gamme choisie). La main d’œuvre et le délai d’installation doivent également y figurer. Et comme il s’agit de la sécurisation de vos accès, évitez de confier la tâche au premier artisan venu. Enquérez-vous toujours des références d’un serrurier, qu’il soit indépendant ou qu’il agisse pour le compte d’une entreprise.