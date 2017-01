Les WC sont la pièce la plus délaissée en matière de décoration intérieure. Pourtant, ce petit espace permet de s’offrir quelques fantaisies, comme nous avions pu le voir avec les wc décorés avec du carrelage métro.

Comment décorer une pièce avec du papier journal?

Cette fois-ci, recyclons nos vieux journaux!

Pour un meilleur effet, mieux vaut opter pour des journaux contenant uniquement du contenu textuel, les photos en couleurs confèrent moins de cachet à l’espace.

On peut aussi opter pour des journaux étranger, le Times, par exemple, possède une jolie typographie, très graphique, qui sierra à votre pièce.

Pour commencer, posez une sous couche de peinture unie pour protéger votre mur.

Puis, à l’aide de colle à tapisserie, posez tour à tour vos divers morceaux de papier journal.

Attention à bien chasser les bulles d’air qui se glissent entre le mur et le papier!

Pour les lecteurs ayant séché les cours d’arts plastique au collège, il existe également du papier peint effet journal, mais le rendu est plus artificiele t moins personnel que d’avoir soi-même selectionné et poser son papier!

Les détails déco

Plutôt que de tapisser entièrement la pièce, laissez un mur blanc, noir, ou gris, sur lequel vous pouvez écrire une citation au pinceau, ou bien, pour plus de netteté, procurez-vous un sticker citation, comme on en trouve dans de nombreux magasins de bricolage et sur internet.

Enfin, vous pouvez peindre la porte d’entrée à la peinture ardoise.

Vous pouvez également choisir de recouvrir tous les murs de peinture ardoise pour un rendu éphémère et unique.

Vos invités de passage pourront ainsi vous laisser de petits mots!

Et voilà une pièce entièrement personnalisée réalisé avec un tout petit budget et beaucoup d’imagination!