Avec les beaux jours qui s’installent, nombreux sont ceux à avoir envie d’apporter un peu de changement dans leur quotidien. La première chose sur laquelle on souhaite travailler ? Son intérieur ! Ainsi, re-décorer son appartement, ré-agencer ses meubles, voilà quelques idées.

Mais si vous alliez plus loin ? Si vous refaisiez votre sol ? Que vous vous installiez dans un nouvel appartement ou que vous souhaitiez y apporter quelques changements, changer de parquet peut être une bonne idée. Voilà 5 types de parquet en chêne massif pour votre intérieur !

Le rustique brut

Rien à voir ici avec une quelconque marque de fromage. Non, il est bien question d’un parquet en chêne massif pour votre intérieur. Le rustique brut est un parquet de caractère, qui fait 15mm d’épaisseur pour une largeur de 150 mm et une longueur qui peut aller de 600 à 2000mm. Idéal pour votre appartement, il a l’avantage d’être assez clair ce qui permet de donner plus de luminosité à votre intérieur. Il conviendra parfaitement à un intérieur riche en plantes vertes.

Pour vous renseigner, n’hésitez pas à vous adresser à un spécialiste du parquet ! Une bonne idée pour redonner un coup de jeune à votre salon.

Huilé

Le parquet en chêne massif huilé se distingue par son élégance. Idéal pour les appartements très modernes qui souhaitent conserver du parquet, il trouvera sans problème sans place dans votre cuisine ou dans votre salon. Son avantage ? Il est compatible avec un chauffage au sol. De quoi trouver l’équilibre entre élégance et confort.

Il se présente sous la forme de lames de 15mm d’épaisseur, de 150mm de largeur mais peut-être un peu plus court que le brut. En effet, la longueur de ses rames peut descendre jusqu’à 500mm et s’étendre jusqu’à 2000mm.

Vernis brown

Là, on passe dans une catégorie de parquet en chêne massif plus distinguée. Le parquet vernis brown est destiné aux amoureux du bois. C’est un parquet qui travaille beaucoup plus, qui présente également plus de profondeur et de nuances. Plus sombre que les précédents, il lui faut un mobilier de grande qualité.

Ses rames se distinguent par leur finesse. Elles font en effet 14mm d’épaisseur et une largeur de 120mm. En longueur, il peut aller de 500 à 2000mm. Idéal pour un salon de style et de charme !

Vernis blanc

Attention, ceci est réservé à ceux qui aiment l’originalité. Un parquet en chêne massif vernis blanc se fait remarquer par son originalité. Son aspect presque ivoire en fait un parquet extrêmement lumineux mais aussi plein de caractère.

Il ajoute à n’en pas douter une touche d’élégance à votre intérieur. Il siéra d’autant mieux à votre appartement que vous avez de grandes fenêtres. Si vous êtes amateur de tapis, cela peut aussi être une belle combinaison.

Là aussi, on est sur du 14mm d’épaisseur, 120mm de largeur et des rames qui peuvent aller de 500 à 2000mm. Il est donc très polyvalent.

Huilé chocolat

Si vous êtes un amateur de la décoration style anglaise et pub, vous craquerez sans doute pour un parquet en chêne massif huilé chocolat. Avec des clubs anglais et de grandes tables en bois, vous vous sentirez comme dans une taverne britannique. Plein de caractère, il donne immédiatement du cachet à votre intérieur. Il s’allie parfaitement au cuir et crée une ambiance chaleureuse et accueillante. L’idéal quand on reçoit !

Ce parquet fait 15mm d’épaisseur, 160mm de largeur et sa longueur peut aller de 500 à 2000mm. Vous n’avez plus qu’à faire votre choix pour redécorer votre intérieur ! En bonus ?