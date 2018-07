Vous souhaitez investir dans l’immobilier pour la toute première fois ? Que vous soyez novice ou non, nous vous suggérons vivement de confier votre achat à un chasseur immobilier. Pourquoi ? Quels sont les avantages dont vous pourrez bénéficier en passant par ce professionnel ? C’est ce que l’on vous explique dans ce guide.

Le carnet d’adresses du chasseur immobilier : un avantage considérable

Le chasseur immobilier est un expert dans son domaine et celui-ci, en fonction de son expérience, dispose d’un carnet d’adresses plus ou moins fourni. De ce fait, pour bien choisir le professionnel qui vous aidera dans vos démarches et dans la recherche du bien idéal, il est indispensable de vous renseigner sur son expérience.

Plus celle-ci est importante, plus le réseau du chasseur sera vaste et plus vous allez pouvoir profiter d’avantages certains. C’est justement ce que nous allons voir dès maintenant et ici.

Une prospection diversifiée

Lorsque vous allez confier votre recherche immobilière à cet expert, celui-ci pourra prospecter auprès des agences immobilières, afin de dénicher des annonces qui correspondent à votre profil, mais aussi à vos critères de recherche. Le réseau du chasseur comprend également des mandataires, des promoteurs, ainsi que des notaires notamment, et même certains particuliers. De ce fait, cette prospection sera diversifiée, ce qui signifie que vous pourrez choisir entre de très nombreuses annonces.

Le chasseur immobilier sera donc en mesure de vous faire visiter des biens inédits, par exemple des maisons ou des appartements qui ne sont pas encore sur le marché, ou encore des logements exclusifs, c’est-à-dire présentés par une seule agence. L’avantage ? Moins de concurrence bien sûr. Aussi, vous pourrez prendre le temps de la réflexion avant de faire une offre. Vous évitez alors une pression supplémentaire et pourrez préparer votre achat de manière plus sereine.

L’accès à de nombreuses annonces de qualité

Vous l’aurez compris, passer par un chasseur immobilier vous permettra d’avoir accès à de nombreuses offres. Cependant, toutes ne se valent pas. C’est pour cette raison que votre prestataire visitera au préalable les biens proposés par son carnet d’adresses, afin de ne sélectionner que ceux qui sont en corrélation avec vos critères de recherche.

De cette manière, vous évitez de perdre du temps et optimisez vos recherches au maximum. Vous trouverez sur ce blog d’autres conseils pour trouver le bien immobilier de vos rêves.

Des services de qualité pour un investissement optimal

Si le réseau du chasseur immobilier est définitivement un plus considérable pour votre recherche et la préparation de votre investissement, les autres services proposés représentent des avantages à ne pas négliger.