Comment choisir un monte-escalier droit ?

Un monte-escalier est un équipement permettant à une personne à faible mobilité de mieux circuler dans son foyer. Le plus souvent facile à installer, il suffit de respecter les configurations propres à l’escalier. De plus ce dispositif est accessible financièrement. Bon nombre de prestataires peuvent conseiller un individu sur le choix du produit, mais aussi sur son installation.

Les caractéristiques d’un monte-escalier droit

Les monte-escaliers droits sont les modèles les plus faciles à installer. Ils diffèrent des monte-escaliers tournants du fait qu’ils ne requièrent aucune configuration spécifique. Ils sont très simples à installer sur les escaliers en ligne droite. On peut parfaitement les installer dans toutes les cages d’escalier droites, de la première marche à la dernière. Le prix de ce type d’installation est raisonnable. Un monte-escalier peut être électrique et muni de batteries rechargeables pour l’alimenter en cas de coupure de courant électrique et ne pas vous retrouvé bloqué au milieu de la cage d’escalier.

Les différents types de monte-escaliers droits

Il est évident que les monte-escaliers droits ne peuvent pas être utilisés dans des cages d’escalier tournantes. Plusieurs types de monte-escaliers existent selon le guide d’achat d’un monte-escalier.

Le fauteuil monte-escalier est un fauteuil classique qui a l’avantage de ne pas prendre beaucoup de place dans votre escalier. C’est le système le plus plébiscité par les utilisateurs pour son coût peu élevé et sa simplicité d’installation et d’utilisation.

La plateforme monte-escalier est, quant à elle, plus adaptée aux personnes en fauteuil roulant qui ne peuvent pas s’asseoir sur un monte-escalier traditionnel. L’inconvénient majeur de ce type de monte-escaliers est l’encombrement qu’il représente et sa mise en place plus difficile.

Enfin la plateforme élévatrice qui peut être installé à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment mais qui requiert d’importants travaux de mise en place et des coûts plus importants.

Pour assurer et garantir la sécurité lors de son utilisation, les fabricants proposent des dispositifs spécifiques à destination des personnes handicapées et des personnes âgées pour leur offrir le confort et la sécurité dont ils ont besoin. Ainsi, les monte-escaliers droits en fauteuil ou en siège offrent de nouvelles fonctionnalités telles que les sièges pivotants, les harnais de sécurité ou encore les ceintures et les capteurs de détection d’obstacles, les coupes circuits, les limites de trajectoire… Les fabricants font de gros efforts sur le côté esthétique : ils conçoivent des rails visuellement plus agréables.