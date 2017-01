Comment bien entretenir le toit d’une maison ?

Lorsque la toiture d’une maison est recouverte de mousse, elle ne remplit pas correctement son rôle. C’est pourquoi il s’avère nécessaire de la nettoyer et même parfois de la réparer. Pas facile de réaliser ces travaux d’entretien qui doivent se faire de manière sérieuse pour éviter à tout prix d’endommager la toiture. Il est donc essentiel de faire appel à un professionnel.

Entretien du toit : un travail de spécialiste

Si le propriétaire décide d’effectuer des travaux d’entretien de sa toiture lui-même, il prend des risques car les erreurs ne pardonnent pas. Le principal risque est que le traitement soit mal achevé. Il peut faire plus de mal que de bien au toit. Ainsi, il va dépenser plus d’argent que prévu. De ce fait, une fois que la mousse apparaît, il faut contacter un professionnel le plus tôt possible.

A titre d’exemple, cette entreprise spécialisée en isolation de toiture à Marseille paraît la plus qualifiée en la matière. L’utilisation de produits démoussants et nettoyants s’avère délicate. Seuls les spécialistes possèdent les compétences nécessaires pour bien les utiliser.

L’entretien devient parfois urgent. C’est le cas par exemple lorsque la toiture est endommagée par l’installation de panneaux solaires. Dans ce cas, il paraît primordial de la réparer dans les meilleurs délais. Les fissures peuvent s’étendre rapidement. La seule solution est de faire appel, dès que possible, à un couvreur qualifié. Ce professionnel maîtrise parfaitement les éléments auxquels il doit faire attention pour éviter l’étirement des trous.

Il en va de même pour l’isolation de la toiture. Afin d’améliorer la performance énergétique d’une maison, l’artisan doit trouver une solution immédiate et efficace. Il saura choisir le bon équipement et le bon produit en fonction de la situation. Il pourra aussi donner des conseils pour assurer un excellent entretien du calorifugeage des appentis dans l’avenir.

Les différentes techniques pour nettoyer la toiture

Hormis la mousse, le propriétaire d’une maison peut remarquer l’apparition de traces noires dues à la suie ou à la fumée. Ces dernières sont très fréquentes dans le cas où il utilise une solution de chauffage au bois. Malgré les idées reçues, la pluie n’est d’aucune aide pour nettoyer le toit. Il demande un bon entretien de temps en temps, que cela soit pour supprimer les mousses et les lichens ou les traces noires.

La première étape consiste à retirer toutes les feuilles mortes et mousses des gouttières car elles pourraient obstruer l’écoulement des eaux de pluie. Il faut nettoyer par la suite la toiture avec un nettoyeur haute pression pour enlever toutes ces saletés. Le professionnel utilise toujours des produits anti-mousses pour nettoyer l’appentis. Ces opérations finies, il ne reste plus qu’à appliquer un traitement hydrofuge pour imperméabiliser l’auvent. Pour connaître les tarifs d’entretien, il peut être intéressant de se renseigner dans l’immédiat.

Le bon entretien du toit permet d’éviter des travaux coûteux pour rénover la couverture entière de la maison.