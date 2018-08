Top 5 des plus belles piscines privées

Avoir une piscine privée est le rêve de nombreux propriétaires. Aujourd’hui, ce rêve est bien plus accessible qu’auparavant. Les piscines hors-sol sont devenues bien plus abordables, mais les piscines privées aux formes et aux options improbables continuent de nous faire rêver. Ibiza, Hollywood, Saint-Tropez, Dubaï, … ces noms sont réputés pour leurs habitants fortunés laissant cours à leurs envies architecturales surprenantes, y compris en matière de piscines.



The Mountain : une piscine à 2 millions de dollars

Dans l’Utah, un couple a construit une incroyable piscine d’une valeur de deux millions de dollars ! The Mountain – c’est le nom de cette incroyable piscine – se compose d’une grotte sous-marine adaptée à la plongée de 17m de profondeur, d’une cuisine d’été cachée dans une autre grotte, de cinq cascades, d’une toboggan semi-ouvert de 20 mètres de long, d’un SPA, d’une rivière naturelle de 100 mètres, et de bien d’autres surprises. Un million de litres d’eau et 13 pompes filtrantes activées via un système informatique complexe sont nécessaires à l’entretien de The Mountain. Une organisation nécessaire puisque cette installation là ne bénéficie pas d’un volet pour piscine adapté à sa forme originale !

Mais le mieux, c’est encore de vous montrer cette incroyable piscine en vidéo :

Une piscine dans les montagnes de l’Atlas

Au Maroc, dans les montagnes de l’Atlas, un particulier s’est fait construire une piscine très contemporaine offrant une vue dégagée sur les paysages de la région. La Villa tout en béton est construite dans le prolongement de la piscine.

Une immense étendue d’eau à San Francisco

Cette piscine privée appartient à Tom Brady et Gisele Bundchen. Le top model aime y faire ses séances de yoga sur le ponton chaque matin, et n’hésites pas à partager quelques clichés avec ses fans sur instagram.

Ils ont voulu cette piscine comme une immense étendue d’eau surplombant la baie, et le pari semble réussi.

Une piscine au toit transparent en Espagne

En Espagne, des architectes ont imaginé une piscine sur le toit. De quoi donner des airs de raie manta à leurs invités.

Une piscine citadine à Dallas

Cette incroyable piscine donne sur la rue. Attention au vertige !