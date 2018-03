Décorer avec du bleu

L’une des couleurs les plus utilisées dans le monde est sans doute le bleu. Présente dans la nature, cette couleur est familière et est le centre de nombreux styles de décorations. Ses nuances sont tellement nombreuses qu’elles peuvent s’adapter à tout lieu et peuvent se marier entre elles. La couleur bleue peut aussi se marier avec d’autres couleurs pour créer une belle harmonie. Alors, comment décorer avec le bleu ?

Le bleu pour une ambiance apaisante

Couleur du ciel et de la mer, le bleu a toujours été considéré comme la couleur de la paix et de l’harmonie. Voilà pourquoi la plupart des logos et sigles des organisations œuvrant dans de domaine de la paix comportent du bleu. Dans les anciennes civilisations, elle était très utilisée. Dans la déco, elle s’y retrouve parfaitement. Utilisé dans votre intérieur, en peinture ou en papier peint, le bleu vous procure le bonheur de vivre et vous apaise. Il peut être aussi utilisé sur les accessoires de la chambre comme les draps en bleu, les coussins, les meubles… Existant en plusieurs déclinaisons, vous avez le choix entre plusieurs possibilités de rendre votre appartement unique. Avec un peu d’imagination, votre chambre décorée en bleu sera votre petit refuge que vous n’aurez pas envie de quitter à cause de sa beauté.

Marier le bleu avec d’autres couleurs

Comme toutes les couleurs froides, le bleu se marie parfaitement avec la majorité des autres couleurs. Quelle que soit la nuance utilisée, le bleu associé avec du blanc créera un style unique de détente dans votre intérieur. Par exemple dans un projet de condominiums Lanaudière, les différentes nuances du bleu passeront bien avec tous les styles de décoration. Le bleu turquoise, le bleu indigo, le bleu gis, le bleu pastel, le bleu de nuit qui peuvent bien se marier avec le fuchsia, le vert, le jaune ou avec certaines nuances de l’orange. Le violet ou le mauve sont aussi des couleurs qui peuvent s’associer au bleu et créer une ambiance unique. L’avantage avec cette couleur, c’est que vous trouverez une nuance qui convient à votre goût et à votre style.

Décorer avec le bleu pour agrandir la pièce

Utilisé pour la décoration, le bleu a aussi un autre rôle, celui d’agrandir les petites pièces. Par exemple, dans la cuisine ou dans la salle de bain, le bleu peut s’intégrer facilement surtout si celle-ci n’est pas assez volumineuse. Le bleu créera l’illusion de la grandeur, ce qui est agréable. En outre, le bleu apporte aussi la profondeur, surtout dans ses teintes les plus sombres comme le bleu de nuit. Dans votre salon, il se fera le plaisir de s’associer à une couleur chaude pour créer une ambiance de joie et aussi créer un grand espace pour vous. Le bleu est une couleur magique dans la décoration si vous savez l’utiliser. Même en luminaire, il vous propose de nombreuses variétés que vous pourrez utiliser pour votre épanouissement. Que ce soit en peinture, en papier peint, en luminaire et autres, le bleu vous permet d’agrandir votre espace et de lui donner une certaine touche spéciale.