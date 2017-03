Le gazon synthétique, un bon choix pour son jardin ?

De nos jours, la pelouse synthétique imite très bien la pelouse naturelle. Souvent utilisée dans le monde du sport pour revêtir divers terrains de jeu, elle est aussi très appréciée par les particuliers pour apporter une petite touche de verdure dans leurs jardins.

Profitez des avantages du gazon synthétique

Sans aucun doute, le gazon artificiel gagne de plus en plus d’adeptes grâce à sa facilité d’entretien. En effet, vous n’avez plus besoin de tondre, ni de semer, ni d’ajouter de l’engrais, ni d’arroser sauf pour dépoussiérer. Pour cela, un simple arrosage suffit largement. Fini l’achat de différents matériels assez chers pour l’entretien. Vous n’aurez besoin que d’une brosse souple en nylon pour nettoyer en cas de nécessité. Il vous offre ainsi une importante économie de temps, d’argent et d’eau. Pour être en parfait état, ce gazon ne demande que très peu de votre temps. Résistant aux différentes conditions climatiques, ce type de gazon peut rester vert toute l’année. De plus, il est quasiment utilisable pendant plus d’une dizaine d’année voire plus de 15 ans. En outre sa pose est d’une grande facilité comparé au vrai gazon. Vous avez juste à nettoyer la surface de réception avant d’y dérouler votre gazon. Et surtout, vous n’avez pas à attendre des mois pour obtenir la plus belle des verdures.

Faites le bon choix pour votre jardin

Acheter une belle pelouse synthétique pour son jardin oui mais il faut d’abord faire le bon choix pour ne pas être déçu. Comme dans tout achat, la qualité est un critère à ne jamais négliger. Généralement, les professionnels conseillent vivement l’utilisation du gazon synthétique français ou hollandais. Ces produits offrent un réalisme presque parfait grâce aux expériences sans égal des fabricants de ces deux pays. Veillez surtout à vérifier la matière utilisée pour la fabrication des fibres. L’idéal serait d’opter pour du gazon fabriqué avec du polyamide ou du polyéthylène. Normalement, une pelouse à brins courts est idéale pour un jardin avec un passage très fréquent. Sinon, il est préférable de choisir un gazon artificiel très résistant à l’arrachement et à l’usure mais suffisamment doux au toucher. Mais dans le cas où vous voulez jouer la carte de la simplicité, il est aussi possible de choisir directement du gazon synthétique polyvalent. Enfin, vérifiez bien la capacité d’évacuation d’eau de celui-ci afin d’éviter tout risque de stagnation importante. Dernier conseil : surtout ne rien achetez sans avoir vu ou commandé un échantillon !