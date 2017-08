Idée déco : et pourquoi pas un éclairage original dans la maison ?

L’éclairage est très important dans une maison. Celui-ci met en valeur le décor, l’organisation et la splendeur de la pièce. Avoir de nombreuses sources de lumière permet d’obtenir un joli contraste entre des zones d’ombre et de lumière qui attirent le regard.



Les suspensions par exemple, procurent un effet de resserrement des murs. Elles donnent un effet rétrécissant de la pièce si l’éclairage est bien uniforme.

Eclairage direct et indirect

Pour mettre en valeur un objet ou un coin bien défini, rien de mieux qu’un éclairage direct. Il diffuse une lumière vive, qui s’adapte tout particulièrement à une décoration de sculpture lumineuse ou de bougie. Ce type de lumière crée des ombres qui donnent une ambiance chaleureuse et vivifiante.

Lorsque les lampes sont dirigées vers une surface plane comme un mur, la lumière se reflète et illumine toute la pièce, on appelle cela un éclairage indirect. La clarté et la luminescence de l’objet projettent la lumière et si la surface est laquée, elle s’éblouit. Pour que les lumières soient plus homogènes, il est bon à savoir que certains objets comme le verre dépoli, les papiers ou les tissus, suppriment seulement la brillance de l’ampoule. Ils ne réduisent pas la puissance de la lumière.

Éclairage et couleurs

Le rôle des lumières est la création d’une ambiance dans une pièce. Elles créent une atmosphère chaleureuse avec un jeu de couleurs. Assembler les couleurs avec la lumière offre un effet spectaculaire. A titre d’exemple, les ampoules qui produisent de la lumière rouge ou jaune provoquent une sensation de chaleur à l’intérieur de la maison, ce sont des ampoules à incandescence. Les halogènes génèrent une luminosité éclatante et une sensation de froid. La couleur des murs joue aussi un rôle. En effet, les couleurs claires réfléchissent la lumière, tandis que les murs sombres, les absorbent. En outre, avoir un éclairage d’ambiance dans un endroit précis avec des ampoules colorées produisent une atmosphère qui est à la fois originale et personnelle.

Eclairage selon le design des pièces

Inspirées des années 50, les lampes de style vintage offrent un éclairage émouvant et privilégient les matériaux bruts. Les luminaires confèrent aux pièces une ambiance tamisée. Le style art déco est marqué des années 20. Les lampes arborent une ligne épurée et géométrique entre verre et métal. Elles apportent une luminosité légère et douce. Les luminaires de style oriental quant à elles misent beaucoup sur les jeux de lumières et la transparence. Les tons dorés sont donc les plus utilisés et confèrent aux pièces un air féerique et une sensation de rêve.