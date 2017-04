Investir dans l’immobilier locatif : quartier populaire ou bourgeois, lequel choisir ?

L’investissement locatif attire de plus en plus de porteurs de projet. En effet, il représente une excellente occasion de faire fructifier ses avoirs financiers.



Qu’on soit propriétaire ou bien en voie de l’être, la mise en location d’un bien immobilier est considérée comme étant un placement sûr. Cette situation résulte entre autres de la forte hausse de demande de logement ces dernières années. La décision de se lancer, une fois prise, il ne reste plus qu’à choisir sur quel emplacement s’établir pour optimiser une rentabilité maximale. En général, les quartiers les plus privilégiés sont ceux dits populaires, mais aussi les secteurs bourgeois. Mais alors, comment faire sa sélection ?

De fortes demandes de logement en location

Les jeunes investisseurs quine sont pas encore propriétaire ont tout intérêt à devenir bailleur. Cela leur est vivement conseillé en raison de la forte demande de logement qui sévit en ce moment. C’est une opportunité à saisir absolument afin d’amortir le plus vite possible le montant investi. Dans ce cas précis, l’investissement commence par l’acquisition d’un bien immobilier. Pour ces jeunes porteurs de projet, il n’est la plupart du temps pas question de faire intervenir les épargnes, puisqu’ils n’ont pas tous le privilège d’en avoir. Alors ils se tournent vers le prêt immobilier.

Ce dernier représente une source de financement et plus ou moins souple. Le remboursement se fait par mensualités, incluant des intérêts. Si par hasard, le jeune investisseur a déjà contracté d’autres crédits en dehors du prêt immobilier, il pourra toujours avoir recours au rachat de crédit immobilier. Il peut faire une simulation sur les sites comme celui-ci: www.moncreditimmobilier.net/simulation-rachat-de-credit-immobilier/. Cette solution l’aidera à alléger ses mensualités ou à bénéficier d’un taux d’intérêt plus avantageux.

Des risques d’impayés plutôt égaux

L’une des principales préoccupations des investisseurs en immobilier locatif est le risque d’impayé. En effet, la crainte de locataires, mauvais payeurs plane souvent sur les investisseurs. Parfois, cela fait partie des raisons pour lesquelles les porteurs de projets optent pour les quartiers bourgeois. Le principe veut que les locataires qui peuvent se permettre de payer les loyers, le plus souvent élevés, des maisons des secteurs huppés, soient en majorité solvable.

Pourtant, il faut savoir que les locataires des logements situés dans les quartiers populaires sont ne présentent pas pour autant des impayés plus importants. En fait, le risque d’insolvabilité des deux secteurs est en somme les mêmes. En effet, d’après certaines études, les locataires aux revenus modestes essaient le plus possible d’être en règle face à leur bailleur, car trouver un logement de nos jours, n’est pas chose facile.

Le dilemme entre quartier bourgeois et quartier populaire

Pour faire le choix entre les secteurs bourgeois et ceux populaires, il faut aller au-delà de la rentabilité immédiate. Si l’on ne retient que ce critère, on a le constat suivant : les maisons des quartiers font bénéficier d’un revenu important en raison des loyers chers, tandis que les logements des quartiers populaires sont moins lucratifs, car les loyers sont plus bas. Cependant, il est à noter que la demande de logement est plus importante dans les quartiers populaires que dans les secteurs bourgeois. On peut donc plus ou moins dire que la rentabilité y est plus intéressante, car elle est inscrite sur un plus long terme. Par ailleurs, les maisons des quartiers huppés sont plus valorisées sur le marché immobilier et sont donc excellentes pour la revente et génère une certaine plus-value.