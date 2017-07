Un jardin aquatique est un espace paisible et agréable où il est possible de se détendre et de profiter de la nature dans sa propriété. Avoir un bassin dans son jardin est extraordinaire, cela offre une touche d’originalité et de singularité à son extérieur. Installer une cascade sur son bassin et le décorer de différentes plantes vertes de toutes sortes accentue davantage l’atmosphère unique dans son jardin. Un havre de paix et de tranquillité permettant d’évader son esprit de la routine de tous les jours, de la pression et du stress du travail. Entendre l’écoulement des eaux de sa cascade de jardin apaise l’âme, l’esprit et détend le corps. Mais cela ne suffit pas ! Il manque encore une dernière touche pour réussir à terminer l’aménagement et la décoration d’un jardin aquatique. Un espace végétal aquatique sans faune est un endroit vide.

Le Sarasa, un poisson aux couleurs attrayantes pour embellir un bassin

Aussi appelé comète Sarasa, c’est une espèce de poisson rouge très populaire par ses fabuleuses couleurs. Le rouge est sa couleur de base avec quelques touches de blanc. Il en existe également des espèces de couleur blanche avec des touches de rouge. Que ce soit l’une ou l’autre couleur, ce poisson rouge est magnifique et idéal pour agrémenter une pièce d’eau dans un jardin. Grand chasseur d’insectes, les plantes ornant un bassin ne l’intéressent guère. Robuste et résistant, les maladies ne l’atteignent qu’occasionnellement. Même, la saison d’hiver ne l’effraie pas. D’une forte longévité, un poisson rouge Sarasa peut vivre jusqu’à 25 ans environ. Pour trouver cette variété de poissons aquatiques, il suffit de contacter ou de visiter un magasin spécialiste de bassin aquatique sur internet.

Le Shubunkin, un beau spécimen de poisson rouge

La particularité de ce poisson rouge commun réside dans la belle couleur de sa robe. Disposant d’un aspect assez nacré, sa couleur varie entre quelques petites tâches de rouge, de jaune, de bleue, d’orange, de noir et de blanc, qui s’associent avec des écailles transparentes. Venu des eaux douces, le Shubunkin possède une certaine résistance au froid, néanmoins il ne supporte pas les périodes de très fortes gelées. Si bien qu’il est important de construire un étang avec une profondeur de 70 cm au minimum afin de permettre à ces magnifiques poissons d’hiberner convenablement lorsque l’hiver est là.

L’Esturgeon, une espèce impressionnante plus adaptée à un étang

Mesurant plus de 3 m de long avec un poids de plus de 300 kg, l’esturgeon est un poisson qui nécessite un habitat avec une espace plus large pour bien vivre au sein d’un jardin aquatique. Parmi les pièces d’eau ornant un jardin, l’étang reste le plus adapté pour un esturgeon.