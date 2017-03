Lorsque l’on parle de serrures trois points, il faut savoir tout d’abord qu’elles appartiennent à l’ensemble que l’on appelle : « serrures multipoints. » En d’autres termes, il existe des serrures mono points et des serrures multi points. Mais il peut également exister d’autres types de serrures que l’on appelle les serrures crémones, les serrures à crochets ou encore la serrure batteuse. Notons que l’on peut trouver ces différents types de serrures chez la plupart des serruriers. Ici, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux serrures 3 points.

Pourquoi les serrures multipoints ?

Tout d’abord, il faut préciser qu’il y a deux sortes de serrures multipoints bien distinctes : la serrure 3 points et la serrure 5 points. Ces deux serrures sont de plus en plus utilisées de nos jours parce qu’elles assurent mieux la protection d’une maison, de la porte principale par exemple. En d’autres termes, ces serrures sont utilisées pour maintenir la sécurité dans une maison, un appartement, un bureau, etc… Par ailleurs, elles peuvent bénéficier de l’homologation A2P.

Les caractéristiques de la serrure 3 points :

Pour connaître un peu plus les caractéristiques d’une serrure 3 points, il est important de voir l’emplacement du verrouillage. En effet, pour une serrure 3 points, il y a des verrouillages latéraux et des verrouillages verticaux. Les verrouillages latéraux se trouvent en bas, au milieu et en haut de la porte. Les verrouillages verticaux, eux, se situent en bas et en haut de la porte. Notez qu’avec un professionnel de la serrurerie sur Strasbourg ou dans une autre grande ville, vous pouvez demander un devis en entrant en contact avec les professionnels et experts sur place.

Les différents types de serrure Trois points :

Maintenant que nous avons vu les différents verrouillages de la serrure 3 points. Voyons combien de sorte on peut en trouver sur le marché. Tout d’abord il y a ce qu’on appelle la serrure visible ou la serrure 3 points en applique. Ce premier type de serrure dispose d’un point d’ancrage latéral en bas et en haut. Et comme ce type de serrure est visible de l’extérieur du logement, il est important de la couvrir. Le deuxième type de serrure est appelé : la serrure à mortaiser ou encastrer. Cette serrure dispose de point d’ancrage latéral en haut et en bas. Elle peut être installée sur les portes en bois, métal, en aluminium et en PVC.

Les avantages de la serrure 3 points :

La serrure 3 points apporte plusieurs avantages tels que la sécurité, la protection du logement.

Elle est facile à installer, et est compatible aux portes récentes. Les pièces ne sont pas difficiles à trouver, et enfin, elle est idéale pour un projet d’isolation acoustique ou phonique de la maison.

Son prix

Son prix varie selon les critères qui peuvent être : la qualité, la finition mais également la dimension. Il peut s’avérer que les serrures 3 points ayant l’homologation A2P sont plus chères par rapport aux autres serrures. Le prix va de 100 € à 600€ selon nos convenances.