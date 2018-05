L’isolation des combles présente de nombreux avantages pour votre maison. Si vous songez réellement à cette opération, suivez ce guide.

Les raisons d’isoler ses combles

La toiture laisse passer 30 % de la chaleur contenue dans la maison. Elle représente donc un poste de dépense important dans l’ensemble de la consommation énergétique de la maison. C’est la principale raison poussant à l’isolation des combles. Les travaux d’isolation des combles permettent en même temps de valoriser le bien immobilier lui-même.

L’isolation thermique des combles contribue à économiser en consommation d’énergie. Grâce à elle, la chaleur reste bien confinée dans le bâtiment en hiver et vous n’avez pas besoin de mettre le chauffage au maximum. Et qui parle d’économie d’énergie, parle aussi de préservation de l’environnement en limitant l’émission de gaz à effet de serre générée par le chauffage. En plus de cela, isoler les combles vous protège davantage des gênes sonores produites par le voisinage. Vous gardez aussi votre vie privée secrète, car personne hors de votre foyer n’entend les conversations et bruits provenant de l’intérieur de votre maison.

Les solutions possibles

Pour des combles accessibles, vous avez l’embarras du choix quant aux travaux à effectuer pour leur isolation. Généralement, le professionnel vous proposera l’isolation par l’intérieur surtout si l’espace entre le toit et la charpente est assez haut. Dans ce cadre, l’isolant sera posé sur le sol ou le plancher. C’est la solution la plus facile pour des combles aménageables.

Si votre objectif est d’économiser le maximum d’espace possible afin de pouvoir exploiter les combles après, vous pouvez opter pour la pose d’isolant sur les rampants ou la pose par l’extérieur. Les rampants représentent les pentes internes de la toiture. Cela réduit la hauteur du plafond, mais garde le plancher intact. Notons que cette technique d’installation est impossible sur les charpentes en fermette. L’isolation du toit par l’extérieur est l’idéal pour ne rien toucher ni réduire de l’intérieur. Si vous avez donc besoin d’un professionnel pour l’isolation des combles, n’hésitez pas à visiter le lien suivant https://www.e-travaux.com/renovation-energetique/isolation-combles.

Qu’en est-il des combles perdus ?

On appelle « combles perdus » des combles inaccessibles et non aménageables. Dans ce cas, le professionnel propose une solution en fonction de la forme de la toiture, la présence (ou non) de plancher et la hauteur des combles. S’il n’y a pas de plancher, l’isolant en vrac sera privilégié. L’ouate de cellulose est l’idéal dans ce cas, car ce matériau est léger. Il sera étalé manuellement sur l’ensemble du sol des combles.

Si les combles ne disposent pas d’entrée viable, le poseur optera pour le soufflage mécanique. Ici encore, on préfère l’isolant en vrac que la machine soufflera sur l’ensemble de l’espace vide. Mais au lieu de choisir l’ouate de cellulose, il choisira plutôt la laine de verre ou la laine de roche.

Il arrive que les combles soient accessibles avec une hauteur sous plafond raisonnable. Dans ce cas, le poseur va déposer entre les solives ou sur le sol des panneaux ou rouleaux d’isolant.