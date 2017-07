Quelle matière pour votre porte ?

Porte en fer ou en bois, cela reste indéniablement une porte ! Et autant en avoir une de bonne qualité. Mais le bois et le fer sont deux matières qui ont chacune des qualités bien distinctes. Le choix ne se porte pas que sur votre goût, le bois et le fer sont appréciables pour avoir une porte magnifique et facilement utilisable pour une sécurité satisfaisante.

Robustesse des portes en fer

Quand on entend parler de fer, l’idée qui nous vient directement en tête c’est la sécurité étant donné que le fer est connu comme étant une matière très résistante. Mais cela dépend de l’épaisseur du fer en question. Il est difficile de forcer une porte en fer si cette dernière est blindée. Une porte en fer est entièrement constituée de fer, même les pièces d’assemblage et les petites pièces qui servent de pivot pour actionner la porte. Bien que le fer soit très apprécié pour sa forte résistance, il peut poser des problèmes. En effet, si on ne prend pas soin d’une porte en fer, elle peut vite se rouiller. C’est pour cette raison qu’il faut en prendre soin avec une peinture adaptée. Il existe des peintures spéciales pour protéger le fer de la rouille. Ce conseil est indispensable à suivre pour les portes de maison qui se situent sur les côtes, près des plages car l’humidité est un grand ennemi du fer. Enfin sachez qu’il faut débourser une somme assez importante pour acquérir une porte en fer et l’installation peut durer jusqu’à deux jours selon le gabarit demandé.

Esthétique des portes en bois

Les portes en bois sont très appréciées pour leur esthétique. A la différence du fer, il existe une très large gamme de portes en bois. Avant la fabrication de la porte, le bois doit être séché de façon naturelle ou en utilisant une technique bien spécifique appelée étuve. La qualité des bois et leur résistance diffère beaucoup salon l’essence choisie. Le prix est très variable mais certaines d’entre elles peuvent êtres très coûteuses. Pour une porte en bois sur mesure dans une essence rare, il faut parfois attendre deux mois. En effet, certains bois sont durs à travailler et sont parfois importés avant d’être façonnés. Il faut prendre soin des portes en bois au moins une fois par an pour éviter que les parasites les rongent totalement.

