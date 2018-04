Porte blindée : comment bien choisir ?

En France, bien que les derniers chiffres montrent une tendance à la baisse sur les 2 dernières années, le nombre de cambriolages dans les résidences principales ont globalement augmenté de 13% entre 2006 et 2016. Et lorsqu’on sait que 80% des cambrioleurs passent par la porte d’entrée, on comprend l’importance de s’équiper d’une porte digne de ce nom. Maintenant comment bien choisir sa porte blindée ?

Le blindage d’une porte existante

Pour les budgets les plus serrés, ou les personnes habitants des copropriétés soumises à des règles strictes, il est possible d’opter pour le blindage d’une porte déjà existante. Cela permet de conserver la porte d’origine, tout en protégeant le bâti d’un habillage blindé en acier et d’une serrure sécurisée. Le professionnel mandaté devra cibler les points névralgiques de la porte : serrure, paumelles, vantail… pour établir un diagnostic précis des forces et faiblesses. Il proposera alors le renforcement ou l’ajout d’éléments adéquats pour garantir une sécurité conforme au souhait du client.

L’installation d’un bloc blindé complet

Pour des budgets plus importants, et surtout un meilleur résultat, il est possible de choisir le remplacement intégral de la porte existante. Cela passera alors par l’installation d’un bloc-porte comprenant une porte, un bâti en acier, ainsi qu’une serrure multipoints. Attention toutefois, certaines résidences en copropriété ne permettent pas cette option, renseignez-vous bien avant toute demande de travaux !

Les critères

Les critères de choix d’une porte blindée sont vastes, mais en plus de ce que vous êtes autorisés à faire, du prix et du design, la règle numéro 1 reste la sécurité. Pour vos travaux, vous pouvez faire appel à des professionnels mono-marques qui se fournissent chez un constructeur unique pour l’ensemble des pièces (serrure, huisserie, porte), ou alors opter pour des “multimarques” qui utilisent des éléments pouvant être fabriqués par plusieurs sociétés différentes et dont la gamme est généralement plus variée.

Les critères de choix d’une porte blindée doivent ensuite s’effectuer à partir de ses caractéristiques intrinsèques :

• sa norme sécuritaire (A2P BP1, EN 1627 classe3…),

• sa résistance au feu,

• son étanchéité air/eau/vent (AEV),

• son isolation thermique,

• son isolation acoustique.

Dans tous les cas il faudra faire appel à un professionnel agréé pour une garantie et une fiabilité de résultat optimal. On retrouve par exemple AMG Serrurerie, JLR Alu ou Tordjman qui sont des fournisseurs de porte blindée à Angers.