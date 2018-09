Pourquoi installer une ventilation double flux chez soi ?

Lors d’un projet de construction ou de rénovation, il est crucial de penser au type d’équipement à installer chez soi pour profiter d’un confort optimal. L’appareil de chauffage ou le système de ventilation sont autant d’appareils indispensables en été comme en hiver.



La ventilation double flux : un système performant pour optimiser le confort de l’habitat

Le système de ventilation double flux (VMC) peut être assimilé à un poumon dans une maison. Il procure un cadre de vie confortable tout en prévenant la formation des taches d’humidité, des moisissures et les problèmes de santé comme les irritations des voies respiratoires, les allergies et les maux de tête. Les habitants du logement choisiront de vivre dans un environnement de vie et de travail plus sain, mais également plus agréable. Par ailleurs, cet équipement innovant favorise le renouvellement de l’air grâce à ces 2 filtres, dont l’un sur l’air neuf afin d’éradiquer toute pollution et l’autre sur l’air vicié.

En outre, la VMC prévient toute variation de température, ce qui garantit un confort thermique optimal dans l’habitat. En effet, le croisement dans un échangeur de chaleur de l’air neuf et l’air vicié apporte des calories à l’air nouveau. Ainsi, l’air entrant est réchauffé .Il permet de réaliser d’importantes économies d’énergie. La consommation du chauffage sera donc réduite d’environ 30% quand l’habitation est dotée d’un tel appareil de ventilation. Afin de bénéficier de ces nombreux atouts dans son cocon, il convient de bien choisir le modèle de ventilation adapté tant en termes de rendement qu’esthétique.

Quel modèle choisir pour profiter d’un cadre de vie saine ?

Des fournisseurs spécialisés dans la vente de la VMC proposent les centrales de ventilation haut de gamme et la distribution d’air associée, ce qui permet de porter une attention particulière aux performances du réseau de distribution d’air pour un bon usage du matériel. Quant aux centrales de ventilation, elles sont conçues aussi bien pour un logement résidentiel individuel que pour un logement collectif. Elles garantissent un excellent rendement thermique tout en étant très robustes. Aussi, elles sont dotées d’alarme pour l’encrassement des filtres et intègrent un bypass 100% automatique de série.

Pour aider l’acheteur à choisir le modèle en adéquation à ses besoins, il doit déterminer s’il souhaite un matériel classique ou thermodynamique. Par ailleurs, le mode de fonctionnement est à prendre en compte. Par exemple, une ventilation autoréglable fonctionne en permanence tandis qu’un modèle hygroréglable se déclenche en fonction du taux d’hygrométrie de la pièce. Le débit du type de système est un autre point à prendre en considération. Le prix constitue un autre critère de choix. Bien qu’investir dans la ventilation double flux revienne plus cher au départ, le matériel permet de réaliser une économie à long terme et met un terme aux problèmes liés à la maladie pulmonaire.