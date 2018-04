Selon le dernier bilan des cambriolages, 245 000 logements ont été dérobés à Paris jusqu’au mois d’août 2017. On peut déduire une hausse de 4 % par rapport à l’année précédente. De multiples études ont démontré que les voleurs ont l’habitude d’entrer dans une maison par la porte principale. Pour sécuriser cet accès, l’installation d’une porte blindée constitue une excellente alternative.

Les avantages de la pose d’une porte blindée

De plus en plus de particuliers privilégient cette option afin de lutter contre les tentatives de cambriolage à Paris. Ce système détient d’innombrables avantages. Il est conçu avec des matériaux de qualité pour ralentir la tentative d’intrusion des pillards. Faite de métal et d’acier, la porte est bien équipée. C’est une véritable muraille de sécurité. Elle complique les tâches des voleurs, car il faut au moins 15 minutes pour en venir à bout afin d’entrer dans la maison.

Pour renforcer la protection du logement, le système se munit d’un verrou de qualité à 3, 5 ou 7 points selon les besoins des usagers. Il est préconisé d’opter pour la serrure A2P, puisque cette marque garantit la résistance du gadget aux tentatives d’effraction.

Pour un A2P à une étoile, la serrure peut tenir environs 5 minutes aux mains d’un expert. A trois étoiles, elle pourra résister jusqu’à 15 minutes. Avec cette durée, les occupants peuvent surprendre les voleurs en pleine action. Cela constitue une solution à la fois efficace et pratique pour protéger la porte d’entrée.

Les autres conseils ingénieux pour sécuriser la porte

Afin de dénicher le meilleur article pour une protection optimale du domicile, il est conseillé de contacter un serrurier sur paris, à l’exemple de www.serrurierparis0.com. Cette personne est en mesure d’orienter les particuliers aux produits de qualité. Il est à signaler qu’il existe un certain nombre de modèles sur le marché. Seuls les spécialistes peuvent détecter les gadgets performants.

Les fabricants proposent actuellement des outils innovants qui fonctionnent à l’aide du courant électrique. Parmi les plus recommandés, les produits biométriques ont séduit le grand public. Un verrou moderne s’ouvre grâce à l’empreinte du contour de la main, de la rétine ou du doigt. De plus, il est apte à enregistrer plusieurs empreintes.

D’autres produits utilisent la connexion internet pour verrouiller ou déverrouiller la porte. Ils sont connectés au WiFi ou au Bluetooth. Et à cet effet, il est envisageable de les piloter à distance. L’usager peut partager un accès temporaire à une connaissance ou à un ami à un moment où l’occupant est retenu quelque part. L’invité peut entrer dans la maison au lieu d’attendre le propriétaire devant le portail.