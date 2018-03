Lors de la souscription à un emprunt immobilier, il existe une petite liste de points sur laquelle, l’emprunteur ne pourra pas faire l’impasse. Ces points devront être passés à la loupe avant la signature du prêt.

Bien évaluer la capacité d’emprunt

Avant d’envisager d’emprunter ou d’acheter quoi que ce soit, il est très important de déterminer la capacité d’emprunt par rapport à la situation financière. Il est déconseillé d’attendre de faire appel à un conseiller bancaire pour la mise en examen de votre situation financière par rapport à votre projet immobilier.

Pour ce faire, il faudra réunir toutes les informations relatives à vos finances : revenus et charges. Les charges incluent toutes les dépenses de consommation, toutes les dépenses faites pour rembourser d’autres prêts et celles prélevées pour verser par exemple des pensions ou des cotisations. À l’issue d’un petit calcul, vous saurez à combien s’élève en moyenne votre capacité de remboursement. Par ailleurs, il est également possible et davantage pratique d’utiliser un simulateur de crédit. Cet outil gratuit et disponible en ligne se chargera de vous fournir un devis précis de votre situation à l’issue d’une souscription au crédit. Pour ce faire, vous pouvez tout de suite voir la page sur Responis.fr.

Bien préparer les négociations

La négociation doit être anticipée. Avant même de négocier avec votre banquier, il faut faire le tour des autres établissements pour avoir connaissance de leurs offres. Dans le secteur bancaire, la concurrence est très importante. Il faut alors se tenir au courant du cours des taux d’intérêt avant même de s’adresser à la banque.

Surveiller les frais

À l’issue de la situation conjoncturelle actuelle, un rebond des taux d’intérêt a été constaté dernièrement. Mais ce rebond ne reste pas sans conséquence pour les banquiers, qui tentent aujourd’hui de se rattraper à travers les frais liés au crédit. Ainsi, mis à part les taux d’intérêt, les frais doivent également être pris en considération. Il s’agit notamment des frais de dossier, des différents instruments de paiement et de l’assurance emprunteur. Généralement, sur ces points, la banque va se montrer intraitable. Pour pallier à cette augmentation des frais, les emprunteurs peuvent par exemple faire une demande de domiciliation bancaire. À l’issue de la domiciliation, la banque sera contrainte à accorder certains avantages à ses clients tels que la réduction des frais.

Néanmoins, sur le long terme, la réduction des taux reste toujours plus avantageuse que celle des frais.

La question de cautionnement

Dans le cadre d’un crédit immobilier, l’exigence de cautionnement est particulièrement difficile à esquiver. À l’heure actuelle, plus de la moitié des prêts accordés sont assortis d’une caution bancaire. De surcroit, il ne faut pas s’attendre à choisir un établissement particulier pour se défaire de cette exigence. Depuis peu, le ton est donné, toutes les banques et tous les établissements requièrent un cautionnement et imposent même leurs filiales.

Il donc très important de miser sur cautionnement pour jouer le jeu. Il faut faire attention, car le cautionnement est beaucoup plus élevé en matière d’hypothèque.