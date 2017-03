hoisir un store banne est toujours compliqué car il existe une multitude de choix pour des tarifs allant du simple au double. Comment expliquer les différences de prix et comment choisir un store extérieur de terrasse de bon rapport qualité/prix ?

Zoom sur les stores extérieurs et leurs composants

En premier lieu, il faut savoir qu’il existe 3 types de store banne : monobloc, semi-coffre (appelé également demi-coffre) et coffre ou dit « coffre intégral ».

Le store banne monobloc n’a pas de coffre : la toile s’enroule autour d’un tube métallique mais celle-ci n’est pas protégée.

Le store banne semi-coffre est un compromis entre le store monobloc et le store coffre : un coffre permet de protéger la toile mais les bras restent à vue.

Le store banne coffre permet à la toile et aux bras d’être invisibles : une protection intégrale lorsque le store est fermé.

Un store monobloc est ainsi moins cher qu’un store semi coffre, lui-même moins cher qu’un store coffre.

NB : Certains peuvent commercialiser un store banne semi coffre comme un store coffre, attention à ne pas se faire avoir, car la différence de prix est notable : un store extérieur avec coffre intégral tout aluminium coûte forcément plus cher, les composants sont plus techniques et étudiés pour être plus robustes, tout restant les plus légers possibles.

La qualité des composants détermine le prix : la robustesse d’une armature en aluminium extrudé, une visserie inox anti corrosion, un système de fixation étudié, des bras articulés avec câbles en acier galvanisé, une toile de store technique… représentent des éléments de qualité importants qui font varier le prix de façon considérable. Ainsi une armature en acier n’aura pas la même technicité que l’aluminium extrudé, ni le même poids. Par conséquent, le store banne ne pourra pas avoir la même possibilité d’inclinaison, au risque de ne pas être assez solide. Les systèmes de fixation sont également importants.

La proportion largeur/projection doit également être équilibrée. Nous préférons souvent opter pour une protection maximale mais attention à ce que le store ne soit pas déséquilibré au risque qu’il ne tombe ! Mieux vaut opter pour une projection plus faible que la largeur et jouer sur la variation de l’inclinaison du store. Un store avec une bonne inclinaison prouve souvent d’ailleurs la robustesse des équipements.

La qualité de la toile modifie considérablement le prix d’un store terrasse. Il peut y avoir une différence de plus de 300€ entre une toile standard et une toile de marque… mais la toile est l’élément qui s’abîme le plus dans le temps et reste un composant essentiel pour une bonne protection UV et une résistance à l’humidité, à l’eau.

On a tendance à penser qu’un store extérieur n’est pas utilisé toute l’année et par conséquent on a tendance à prendre un premier prix mais si au bout d’un an la toile est abîmée, délavée, que les bras ne se ferment plus, vous pourrez vite le regretter. Vous pouvez trouver un bon compromis qualité/prix en veillant à la qualité des matériaux proposé comme une armature en aluminium et une toile de qualité reconnue.

La question de la motorisation d’un store

Aussi, lorsque vous choisissez un store banne, vous pouvez vous poser la question de la motorisation ou non. Un store banne manuel avec manivelle est forcément le moins onéreux mais beaucoup regrette par la suite le confort de la motorisation. Et pour motoriser un store à posteriori, c’est beaucoup plus compliqué et quelque fois impossible (avec des stores de bas de gamme, le tube d’enroulement n’est pas standard et souvent trop petit pour rajouter un moteur). Alors pensez peut être à rajouter une petite centaine d’euros à l’achat pour un store banne motorisé plutôt que d’avoir à dépenser plus à l’avenir, sans parler de la modification de l’installation qui peut vite devenir un calvaire !

Le type de motorisation a un impact important sur le prix. La question est de savoir si vous souhaitez une solution de motorisation fiable, reconnue, évolutive… Opter pour une motorisation radio est un confort mais également une façon de préserver votre store dans le temps. En utilisant une manivelle, on provoque des à-coups qui abîme le store et sa toile. Motoriser un store permet ainsi d’ouvrir et fermer un store sans saccades, tout en douceur. De plus en cas de rafales de vent, le store banne sera relevé beaucoup plus rapidement en électrique qu’en manuel. En effet, c’est pendant la remontée de votre store extérieur que le risque est le plus important en cas de fort vent soudain.

Opter pour un store banne motorisé radio vous permet non seulement de piloter l’ouverture et la fermeture de votre store d’un seul geste depuis une télécommande mais également d’installer des capteurs vent et soleil ou encore de le gérer à distance (avec une motorisation radio de type IO par exemple ou l’application Connexoon Terrasse imaginée par SOMFY).

Ainsi choisir un store banne n’est pas si évident mais vous pouvez trouver de bons compromis qualité / prix. N’oubliez pas que même si vous n’utilisez pas votre store terrasse toute l’année, celui-ci peut vous permettre de passer une soirée d’été à l’abri de l’humidité et ainsi vous offrir une pièce à vivre plus souvent que vous le pensez !