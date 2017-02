Toiture : les points à vérifier avant une rénovation

La toiture est certainement l’un des éléments les plus vulnérables de l’habitation. Elle joue pourtant un rôle majeur de protection pour la structure et ses occupants, notamment contre les aléas climatiques et les phénomènes thermiques. Autrement dit, une toiture en bon état est un gage de sécurité pour les habitants et d’esthétique pour le logement. Aussi, afin de parer à d’éventuels inconvénients quant à l’état de la toiture, une rénovation s’avère parfois indispensable. Cependant, avant même de rénover le toit, il est primordial de procéder à certaines vérifications incontournables.

Bilan général de la toiture

La première chose à faire dans le cadre d’un projet de rénovation de la toiture est le bilan général de cette dernière. Bien que l’état des lieux soit à réaliser au moins une fois dans l’année, cette vérification est essentielle pour avoir une idée précise des travaux de rénovation nécessaires. Pour cette étape, plusieurs points doivent être considérés, à savoir repérer une éventuelle infestation de mites au niveau de la construction de charpente, la possibilité d’aménagement des combles…

Vérification de la couverture

Après l’état des lieux général, il convient également de vérifier la couverture. Il est recommandé de porter une attention particulière au faîtage, qui n’est autre que l’ouvrage joignant les deux parties du toit. Avec les tuiles ou les ardoises, le faîtage assure la solidité et l’étanchéité de la couverture. Il faut aussi être très attentif sur les moindres traces de porosités, d’humidité ou de végétation. A noter que la stagnation d’humidité favorise le développement de champignons, d’algues ou de lichens.

Inspecter la présence de fuite

Parce que la localisation d’une éventuelle fuite d’eau ne se trouve pas systématiquement au niveau de la toiture, une inspection dans l’habitation s’impose également. Il est effectivement possible que l’eau s’écoule tout au long de la charpente ou des murs, provienne d’une fenêtre, d’une ardoise ou encore d’une tuile endommagée. La moindre présence de fuite indique alors que manque d’imperméabilité de la toiture, qu’il faudra remédier rapidement lors de la rénovation.

Examiner l’état des regards et gouttières

Lorsqu’il est question de rénover le toit, l’état des regards et gouttières doit faire l’objet d’une vérification méticuleuse. La moindre altération, fuite sur les joints, rejet d’eau inconvenable, implique des réparations dans les meilleurs délais pour limiter les dommages. Il faut penser également à nettoyer scrupuleusement ces éléments de la toiture, notamment retirer les feuilles, ramures et autres détritus. Tant que les gouttières et les regards jouent leur rôle convenablement, ils contribuent à maintenir la toiture en bon état.

Détecter les infiltrations d’air et ponts thermiques

Il ne faut pas oublier aussi que rénover la toiture est l’occasion d’optimiser l’isolation thermique de l’habitation. En effet, une grande partie des déperditions calorifiques se font au niveau du toit. Aussi, afin de trouver une solution adaptée pour une isolation thermique performante de la toiture, repérer les ponts thermiques et les infiltrations d’air se veut être un passage obligé. D’ailleurs, il ne faut pas oublier qu’une maison bien isolée se veut également moins énergivore, indispensable pour économiser sur la facture d’électricité.