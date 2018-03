Comment valoriser la location de votre chalet ?

Posséder un chalet à la montagne peut être un très bon investissement si vous n’y vivez pas toute l’année, vous avez sans doute pensé à la location de celui-ci durant le reste de l’année, pour ainsi rentabiliser les coûts administratifs supplémentaires ainsi que l’entretien d’une deuxième résidence. Pour proposer à la location votre bien il existe deux solutions : louer de particulier à particulier ou laisser une agence immobilière s’occuper de la location de votre chalet. Qu’importe la méthode il est important que votre chalet donne envie d’y séjourner pour des vacances au ski.

Miser sur l’emplacement

Pour donner envie à vos futurs locataires il est important de bien mettre en avant la localisation de votre bien. Généralement celui-ci sera très demandé lors des vacances d’hiver pour faire du ski et profiter de la neige. Si votre bien se situe dans une station ou un domaine skiable il est très important de le mettre en avant, par exemple la location à Val d’Isère, ou dans un autre domaine est une plus value intéressante pour les familles souhaitant être au plus proche des pistes de ski.

En dehors de la station ou du domaine en lui-même, il est très intéressant de miser sur la position de votre chalet par rapport aux pistes, au centre-ville et autres commodités très pratiques. Le fait de communiquer sur les côtés pratiques de votre chalet est donc un plus à mettre en avant pour le valoriser et le louer.

Miser sur les services complémentaires

Pour attirer un locataire et lui faire passer un bon séjour, il est intéressant de proposer des services complémentaires qui pourront ravir vos locataires et surtout donner envie de passer un séjour au ski dans votre chalet. Les petites attentions, telles qu’un appareil à raclette ou à fondue, plaisent beaucoup généralement.

Offrir la possibilité de se sentir « comme à la maison » est un plus qui peut faire des envieux et surtout fidéliser vos locataires, ils pourront aussi en parler autour d’eux.

Miser sur la décoration

Un autre point qui a de son importance, la décoration de votre chalet. L’aspect général et la décoration de votre chalet est très importante si vous souhaitez donner envie à vos potentiels locataires. Un chalet mal décoré ou avec une décoration qui ne sera pas neutre va donner moins envie à vos futurs locataires.

Petits conseils : moins vous allez surcharger votre décoration, plus vous allez donner envie de louer votre chalet. Il faut rester neutre dans votre décoration pour que les personnes puissent le mieux s’y projeter.