Le carport abrite votre véhicule et le protège de l’hiver et des intempéries. Pratique et se fondant à l’environnement de votre jardin, cet aménagement pour l’extérieur est adossé ou jouxté à votre habitation. Décliné dans une large gamme de sur-mesure ou livré avec des instructions de montage, il a l’avantage d’être facilement mis en œuvre, en un rien de temps.

Abri pour voiture et terrasse tout à la fois, le carport est conçu dans une large gamme de matériaux : métal, bois ou pvc. Ouvert sur les côtés ou avec des panneaux fermés sur les côtés, c’est à vous de choisir le modèle suivant vos envies et vos besoins.

Multi-usages

Son utilité est à adapter en fonction des besoins de son usager, tour à tour terrasse ou hangar pour outillage de jardin, abri de matériel de piscine. Son aspect se rapproche d’une pergola mais sa construction se différencie d’un garage dont les 4 côtés seront fermés par des panneaux.

La structure du carport

L’ossature du carport devra intégrer les critères de robustesse, de longévité et d’esthétisme.

Le carport sera monoplace ou double, avec des dimensions plus ou moins variables, selon qu’il sera destiné à protéger 1 ou plusieurs voitures. Selon la surface occupée (inférieur ou supérieur à 20 m2), il nécessitera soit une autorisation de travaux, soit un permis de construire.

Bien qu’adossé à une des façades de la maison, il nécessitera au moins deux poteaux. Ancrés dans le sol, et au nombre de quatre pour une structure indépendante, ils viendront renforcer la solidité de l’abri.

Des voliges et du shingle constitueront la structure du toit. Divers autres matériaux peuvent être envisagés : tuiles, bois, polycarbonate. Il peut être choisi plat pour les structures autoportantes, à deux versants ou avec un large rebord. Pour davantage de sécurité ou de luminosité et s’il est fermé, c’est à vous de savoir s’il faudra ou non lui rajouter une porte et des ouvertures.

Les différentes caractéristiques du carport

Bien que généralement ouvert, il existe une large gamme de modèles de carports. Conçus dans différents matériaux et avec des formes diversifiées, les carports s’adaptent aux exigences et aux contraintes de leurs utilisateurs. La plupart du temps, les kits disponibles en commerce sont faciles à monter. Réalisée sur-mesure, l’installation du carport sera confié à un artisan ou une entreprise dont le plan et le devis auront été approuvés.

En bois, il aura l’avantage d’être un matériau écologique s’intégrant à tous types de paysages. Exposés aux contraintes extérieures, les différents éléments auront tout intérêt à être traités. Il leur sera appliqué une couche de finition, peinture, lasure ou vernis.

Afin de faciliter la mise en œuvre, les bois hydrofuges autoclaves et faciles d’entretien seront privilégiés : l’épicéa, le pin et le sapin. Avec du feutre bitumé en rouleau, prêt à être déroulé et à être posé, les panneaux en seront doublement renforcés.

Construit en métal, en alu ou en pvc, ces matériaux étant anticorrosifs, le carport offrira la garantie d’un bâti pérenne et résistant aux intempéries. Se prêtant à une architecture moderne, le métal offre une grande modularité des formes.

