Éclairage extérieur : les astuces simples pour illuminer correctement le jardin

Pour un bon aménagement de jardin, il est de mise de choisir non seulement les meilleurs articles d’ameublement, mais aussi un système d’éclairage optimal. Aussi joli qu’il soit, le ciel étoilé ne sera jamais suffisant pour vous permettre de cocooner en toute quiétude, dans le confort et le chic. Voici donc un guide vous permettra entre autres d’éclairer en toute simplicité, mais avec esthétisme.

Les spots encastrés

Pour une allée design ou encore à répartir dans tout le jardin, les spots encastrés sont d’excellente alternative d’éclairage extérieur. Il se présente sous diverses formes et en plusieurs tailles, ce qui vous permettra de personnaliser aux mieux votre espace.

Cependant, force est de constater que les spots doivent être achetés et installés à plusieurs pour être efficaces. Ils ne couvrent qu’une zone restreinte à la fois. Forte heureusement, leur prix vous permettra d’en acheter plusieurs en même temps.

Les appliques extérieures

Alliant à la fois modernité et chic, les appliques extérieures sont aussi très usitées comme éclairage de jardin dans les nouvelles constructions. Sur internet, vous avez plusieurs designs, allant du plus classique au plus original, en fonction de vos envies et de l’aménagement général de votre espace.

Sur les plateformes dédiées à la décoration, ce genre d’accessoire se présente sous forme de cube ou de parallélépipède. Les ampoules seront cachées à l’intérieur de la structure, ce qui leur confère de l’esthétisme en plus.

Cependant, si vous n’avez pas plusieurs dizaines d’euros à investir dans ce genre d’article, il reste les appliques simples, muni d’ampoule classique et de renfort en verre. Dans la mesure où le vintage revient également en force sur le devant de la scène, ces derniers peuvent être un atout pour votre jardin.

Il est à noter que les appliques sont généralement à placer de chaque côté des portails ou des portes d’entrée. Le but étant de faciliter l’accueil des invités.

Le retour des lampadaires

Très marginalisé il fut un temps, les lampadaires font actuellement partie de la tendance. Ils donnent après tout un côté atypique et chic dans l’agencement de l’espace extérieur, tout en couvrant un large périmètre. En un sens, opté pour ce système équivaut à pencher pour la facilité.

Les lampadaires de jardin se déclinent en diverses sortes. Vous avez les versions classiques, dignes des plus belles rues londoniennes, ou encore les articles un peu plus modernes avec des ampoules LED. Outre le côté esthétique de la chose, les questions de modicité entrent également en jeux. Ce qui a fait souvent pencher la balance en faveur des articles à LED. En effet, en plus d’être écologiques, ces lampadaires ne consomment pas beaucoup d’énergie.

Des pots lumineux : une astuce originale

Vous pouvez faire d’une pierre deux coups en vous procurant les pots de fleurs lumineux. Comme leur nom l’indique, ce sont des contenants qui peuvent s’illuminer à la nuit tomber pour donner un côté ludique, mais élégant, à votre jardin. C’est le genre d’accessoire qui viendra parfaire un style de décoration un peu trop classique.

Pour information, les pots lumineux sont disponibles en plusieurs tailles pouvant s’adapter à n’importe quelle espèce de plante extérieure. Ils sont simples à trouver sur les portails de vente d’article de décoration en ligne.