4 idées originales pour votre lit

Si on ne devait garder qu’un seul meuble au moment d’emménager, il y a de fortes chances pour que ça soit le lit.



Il occupe souvent une place centrale dans la chambre à coucher mais on y prête rarement attention. Si vous voulez quelque chose d’original ou simplement de plus pratique selon vos contraintes, cet article est là pour vous aider.

Le lit en mezzanine

Qui a dit que le lit en hauteur était réservé aux enfants ? Le lit en mezzanine vous permettra de gagner quelques mètres carrés dans votre chambre. Attention, il vaut mieux disposer d’une bonne hauteur sous plafond pour un tel projet. Avec moins de trois mètres, vous risquez de vous cogner régulièrement la tête en dessous ou au dessus du lit ! Prévoyez suffisamment de place en dessous pour pouvoir vous tenir debout et profiter de l’espace libéré. Une fois votre mezzanine en place, il ne vous reste plus qu’à choisir votre nouvelle literie !

Flotter dans un lit à eau

Si vous ne parvenez jamais à trouver la bonne position pour dormir, le lit à eau est fait pour vous. Adieu les problèmes de matelas qui ne respire pas ou trop ferme. Ici, votre lit va s’ajuster en permanence à votre position ! Pas de soucis de confort et zéro problème d’étanchéité à prévoir, vous aurez cependant besoin d’un peu de temps pour vous habituer. Surtout si vous n’êtes pas seul à dormir dedans !

Le gain de place du lit escamotable

En cas de petit budget ou de manque de place (voire les deux !), le lit escamotable peut être une option. Selon le modèle, le prix et l’espace gagné vont varier. Du canapé-lit classique à la version qui se replie entièrement dans un mur ou une armoire, il y en a pour tous les besoins. Tous les formats de matelas ne seront pas compatibles, faites donc bien attention aux dimensions. Le gain d’espace vous permettra non seulement de circuler plus librement mais aussi éventuellement de gagner une pièce à vivre quand le lit n’est pas déplié.

Suspendu dans un hamac

Peut-être l’option la plus farfelue de cette liste, mais aussi la plus originale ! Ce mode de couchage a beaucoup d’inconvénients mais devrait ravir les plus aventuriers. Il va bien évidemment falloir faire quelques travaux pour fixer solidement le hamac aux murs de la chambre. Une fois que c’est fait, il n’y a plus qu’à l’accrocher et à vous y allonger. Il faudra juste faire attention au moment d’en monter ou descendre, et prévoir quelques couvertures supplémentaires pour l’hiver !