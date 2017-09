Les bonnes pratiques pour une meilleure économie en chauffage

Le chauffage représente 50% de la facture énergétique et son coût annuel peut atteindre des sommes exorbitantes. Néanmoins, il est tout à fait possible de faire des économies d’énergie sans pour autant devoir faire des investissements importants. De petites astuces aident à alléger au mieux le portefeuille à ce niveau.



Quelques conseils pratiques pour économiser de l’énergie

Certes, les grands travaux feront baisser de façon conséquente la facture en énergie tout en apportant une bonne isolation, mais dépenser n’est pas la seule et unique option. Des gestes simples peuvent grandement réduire la consommation d’énergie de la maison comme ouvrir les volets, les stores et les rideaux lorsqu’il fait beau pour que le soleil réchauffe gratuitement le logement. Ainsi, la pièce montera facilement en température grâce aux vitres pour un intérieur douillet au crépuscule et une ambiance douce dans les nuits hivernales. Aussi, il faudra fermer les volets et les rideaux lorsqu’il fera nuit pour emmagasiner la chaleur et éviter sa déperdition et cela fera réduire la facture de 4%.

Un bon entretien des radiateurs contribue aussi à faire des économies d’énergie. En évitant de les masquer, on profite pleinement de la chaleur qu’ils dégagent. Ce qui aide à faire gagner 20% de rendement. Tandis qu’un simple dépoussiérage régulier de ces appareils fera réduire la facture de 10%. De plus, en enlevant les résidus de poussières, on prévient l’encrassement prématuré tout en favorisant une meilleure circulation de l’air.

L’importance du thermostat dans l’économie d’énergie

Le thermostat gère la chaudière pour une économie en chauffage conséquente. Selon le modèle utilisé, il peut être préprogrammé pour baisser la température ambiante dans une salle lors de moment précis de la journée. Ou se programmer automatiquement en détectant la présence humaine dans une salle avant de la réchauffer ou non. Pour qu’il puisse assurer ses fonctions de manière efficace, on doit prendre quelques précautions dans son utilisation. Il est alors nécessaire de l’installer à 1,5 m au-dessus du sol loin de la porte d’entrée et d’un mur extérieur, car il enregistrera une température basse et enclenchera rapidement la chaudière. Il est aussi déconseillé de le mettre à côté d’une source de chaleur telle qu’une lampe ou une télé sinon il enregistrera une température supérieure à celle du reste de la pièce et risque d’enclencher la chaudière tardivement. Aussi, diminuer le thermostat de 1 à 2 degrés en journée fera économiser 7% sur la facture d’énergie.