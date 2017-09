Et si nous allions visiter les bureaux de Google à Amsterdam? Voilà un moment que nous ne vous avions pas présenté de locaux occupés par le géant d’internet.

Les bureaux de Google à Amsterdam se déclinent dans des teintes orangées, couleur phare de la Hollande, une région des Pays-Bas. On retouve de nombreuses pièces aux murs de briques en trompe l’oeil, pour souligner le passé de la ville.

Comme pour les autres bureaux de Google que nous vous avons présenté ici, les équipes de décoration ont joué des clichés propres à la ville. Ainsi, on retrouve une piste cyclable à l’intérieur des bureaux, et on connait l’amour des hollandais pour le vélo!

On retrouve également une caravane, un petit clin d’oeil au tourisme, qui est quasiment un sport national!

Héritiers d’un passé très commerçant, les hollandais sont en effet des inconditionnels du voyage.

Les bureaux de Google à Amsterdam