Comment choisir le bon éclairage pour sa piscine ?

Une piscine est une réelle plus value pour une maison, et ce, aussi bien de jour comme de nuit. Ne vous y trompez pas ! C’est bien un accessoire que l’on peut utiliser de jour comme de nuit, pour peu que vous sachiez l’aménager comme il se doit. On parle notamment du choix du meilleur éclairage afin de mettre en valeur l’espace et en facilité l’accès pour une belle fin de soirée entre amis ou en couple. Mais avec toutes les options disponibles sur le marché actuellement, faire le bon choix d’éclairage n’est pas aussi facile que ce que l’on peut le penser. Mais voici un guide qui devrait vous faciliter grandement les choses.

Le LED : la tendance incontournable du moment

Qu’il s’agisse de luminaire pour piscine ou d’éclairage intérieur, sachez que le LED est une tendance incontournable. Non seulement il donne un aspect plus chic et plus cosy à votre espace, mais il vous permet également de faire des économies d’énergie et de réduire vos factures mensuelles.

En termes de luminaire LED d’extérieur, vous avez l’embarras du choix sur le Net. De la petite à la grande taille : a chacun son choix et ses goûts. Néanmoins, il faut noter que les XXL sont plus demandés depuis quelques années. Avec ces derniers, vous n’avez qu’à mettre un seul luminaire afin d’éclairer tout l’espace, mais aussi vous y apporter un peu de structures.

Cependant, sachez que les petits pots en LED, de différentes couleurs peuvent aussi présenter quelques avantages. Notamment, vous aurez ainsi la possibilité de personnaliser votre espace extérieur en choisissant de placer de manière aléatoire les lampes LED.

Les spots encastrés, pour un peu plus d’esthétisme

Il n’est pas rare également de voir des piscines qui en plus d’être mise en valeur par un lampadaire extérieur design, l’est encore plus avec des spots encastrés. Cette alternative est, outre d’être économique, est ultra-moderne et esthétique. Sans compter que peu importe la taille de votre bassin, vous pouvez en faire usage. Selon votre budget, vous pouvez choisir d’en mettre 4 ou 5 sur le côté de la piscine ou une bonne dizaine tout autour de la piscine.

Les spots sont d’excellente option afin de personnaliser votre espace de la bonne manière. En outre, il n’est pas nécessaire de les fixer directement sur les rebords de la piscine, surtout si vous avez envie d’un bassin à débordement. Il est tout à fait possible de laisser un minimum d’espace entre la piscine et les éclairages. Une option qui a servi à en convaincre plus d’un.

Pour la mise en place de spot, n’éludez pas les prestations d’un électricien. Il en va du bon fonctionnement des accessoires, mais aussi de votre sécurité. Il s’agit tout de même de jouer avec des branchements électriques.

Les lampadaires : pas seulement pour le jardin

Les lampadaires, à LED ou avec des ampoules fluorescentes, sont plus des systèmes d’éclairage pour le jardin. Néanmoins, poser au bon endroit, ils peuvent également aider à mettre en valeur la beauté et le confort de votre bassin.

Généralement, les professionnels prônent l’utilisation de plusieurs lampadaires autour de la piscine. Pour ce qui est des designs des accessoires, tout dépend de la ligne directrice de la mise en place de votre espace extérieur.