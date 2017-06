Vous voulez créer une ambiance unique dans votre jardin ? Profitez du beau temps pour faire toutes les modifications nécessaires pour réussir l’aménagement de votre jardin paysager. Pour créer un nouveau décor dans cet espace vert, il va falloir rajouter du terreau, choisir de nouvelles espèces de plantes vivaces, revoir certaines configurations et si vous êtes débutant, voici quelques conseils de pro pour un jardin paysager réussi.

Aménagement de jardin paysager : le plan

L’aménagement de jardin paysager commence par la prise en compte de l’espace et du décor existant afin de dessiner un plan. Ainsi, prenez le temps de revoir la configuration du jardin, de vous référer au cadastre pour avoir les détails des dimensions de votre terrain. N’hésitez pas à vous servir de logiciels spécialisés pour réussir le plan de votre jardin qui prendra en compte l’emplacement des fenêtres et des portes pour éviter de les cacher sous les branches d’un grand arbre.

Le choix des végétaux dans l’aménagement de jardin paysager

Avant de poursuivre l’aménagement de votre jardin paysager, vous devez revoir les plantes préexistantes et choisir celles qui seront conservées et celles qui seront enlevées. Pour faire un état des lieux du jardin, listez les plantes par catégorie (arbuste, plantes vivaces, arbres), par type de sol requis, la couleur des fleurs, leur besoin en soleil et en eau. En procédant ainsi, vous ne risquez pas d’acheter les mêmes variétés de plantes lorsque vous allez créer votre jardin paysager.

Quelle ambiance pour le jardin paysager ?

Aménager un jardin paysager, c’est aussi créer un style particulier pour cet endroit où vous allez vous reposer durant les chaudes journées d’été et où vous vous sentirez à l’aise. Ainsi, si vous aimez l’ambiance zen, votre jardin paysager contiendra essentiellement des rochers, des pierres et des éléments en bois en guise de décoration. Parfois, il est également possible d’exploiter les couleurs des mobiliers qui se retrouveront dans les fleurs du jardin pour un résultat harmonieux. Après avoir choisi le thème de votre jardin, vous pourrez créer le paysage avec des pièces importantes comme le bassin pour une ambiance naturelle et romantique, la terrasse et la piscine pour un jardin moderne et le potager pour un décor campagnard et rustique. Et quel que soit votre choix, l’aménagement de jardin paysager sera une réussite si vous parvenez à respecter une certaine continuité entre les éléments décoratifs, les plantes et les allées dans votre jardin paysager. En guise de touche finale, il est possible de choisir différents matériaux pour rythmer le décor du jardin, de placer un banc sur une partie du jardin pour servir d’arrêt ou encore d’ajouter une pièce décorative inattendue comme le miroir placé au pied d’un arbre.