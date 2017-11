Posséder un logement peut parfois s’avérer être un vrai parcours du combattant. Une fois obtenu, il faut pouvoir l’agencer en maximisant la place disponible durant l’aménagement, le tout en ayant une dose de personnalisation.



Les pièces de vie comme la cuisine ou encore le salon sont généralement celles qui sont les plus visitées et qui donnent le plus de cachet visible à la maison. Leurs décorations laissent rarement indifférents les invités et permettent à ceux qui y vivent de se sentir chez eux. A cet effet nous vous révélons dans cet article quelques éléments à avoir à l’esprit pour une décoration intérieure moderne et adaptée.

Les meubles d’intérieurs

Les premiers éléments qui occupent l’espace dans un salon sont les meubles. Faire le bon choix est capital. Pour ne pas se tromper, il est nécessaire de se projeter en réfléchissant à l’avance à l’emplacement de chacun d’eux et ensuite prendre les mesures (pièces, ouvertures et plafond) pour ne pas être surpris.

Les mobiliers volumineux tels que le canapé, la table, le buffet, la bibliothèque et le vaisselier sont devenus des standards dans la plupart des salons. Pourtant, l’ameublement ne doit pas se faire au détriment de l’espace disponible dans la pièce, c’est essentiel. Concernant le style des meubles une fois cette étape passée, une multitude de choix stylistiques s’offre à vous notamment les styles classiques, scandinaves, contemporains et originaux avec des meubles uniques personnalisés et hors du temps.

Les couleurs et les matières

Allant de pair avec les meubles, les couleurs et les matières (bois, métal, alu, inox, cuir) sont aussi stratégiques. Elles dépendent de plusieurs facteurs que sont les envies personnelles, le budget disponible et la localisation de la maison. En effet en bord de mer, il est plus aisé de privilégier des matériaux comme le bois (teck) ou l’inox qui résistent particulièrement bien au sel marin. Adopter une vision à long terme facilite la projection et permet d’opter plus facilement pour des matériaux durables.

Côté couleurs, certaines colorations neutres comme le blanc, le gris ou le noir permettent un large éventail de combinaisons et sont facilement associables à plusieurs matières. Le bois se marie parfaitement avec le blanc ou le noir.

Les luminaires et la lumière

Les luminaires ont un double emploi dans la pièce. Simple objet décoratif en journée, ils ont la charge d’éclairer tout ou une partie de la pièce une fois qu’elle s’assombrit. Appliques murales, plafonniers, luminaires designs ou suspensions, ils doivent tous être choisis en fonction du style de votre intérieur et apporter un niveau de détail supplémentaire.

Le choix de la lumière vous donne aussi la possibilité de jouer sur les teintes et les ombres grâce aux températures de couleur. Les teintes très blanches supérieures à 4 000 kelvins (blanc froid) contribuent à apporter de la clarté. A contrario, une teinte plus chaude à 2 700 kelvins (blanc chaud) créé une atmosphère plus conviviale et intimiste.

Les accessoires

Les accessoires aident à perfectionner la décoration d’intérieur. Les plus utilisés sont les tableaux et les miroirs. Ces derniers participent à augmenter visuellement la profondeur de la pièce tout reflétant en journée la lumière naturelle.

En définitif, réaliser une décoration moderne pour l’intérieur de sa maison demande de prendre en compte plusieurs facteurs que sont principalement les meubles, les couleurs, les matières et les luminaires.