Aujourd’hui, les marques et fabricants de meubles sont nombreux. Néanmoins, combien peuvent se vanter de proposer la qualité à un prix tout à fait abordable ? Nous pouvons vous citer Hulsta, une marque allemande commercialisant des meubles modernes, contemporains et design, qui trouveront forcément leur place dans votre intérieur.

Hulsta : une marque à découvrir d’urgence

La marque Hulsta qui nous vient d’Allemagne a vu le jour en 1959. L’objectif était, au départ, de produire des meubles exclusivement pour la cuisine. Néanmoins, quelques années après la création de l’entreprise, Aloïs Hüls le directeur décide de lancer la production de meubles pour les chambres et le séjour.

Aujourd’hui d’ailleurs, Hulsta propose du mobilier et accessoires de décoration pour toutes les pièces de la maison, mais a abandonné la distribution de meubles pour la cuisine et la salle de bain. Vous trouverez toutes les collections de la marque dans votre magasin de meuble à Paris.

La qualité allemande n’a plus besoin de faire ses preuves aussi, en investissant dans l’un de ces produits, vous mettez toutes les chances de votre côté pour profiter de pièces de mobilier haut de gamme, résistants mais également confortables et surtout design.

Justement, nous allons vous en dire un peu plus à ce sujet. Et si vous désirez profiter de conseils et astuces pour décorer au mieux votre intérieur, rendez-vous sur le site http://www.sweetyhome.fr.

Privilégiez le haut de gamme pour votre intérieur

La presque totalité de la production Hulsta est réalisée en Allemagne, et ce sont plusieurs centaines d’artisans d’horizons différents qui interviennent dans la réalisation des divers articles de la marque. D’ailleurs, l’entreprise allemande s’appuie sur les avancées de la recherche, dans le but de faire profiter à ses clients des meilleurs matériaux et des conceptions de qualité.

Point fort de la marque, celle-ci bénéficie de sa propre essence de bois asiatique, le Paulownia, dont elle est propriétaire exclusive depuis plusieurs années. Les avantages de ce matériau sont nombreux. En effet, le Paulownia dispose d’une résistance et d’une durée de vie tout simplement incroyable, ainsi que d’une grande légèreté.

Si l’entreprise allemande propose des meubles haut de gamme, les prix sont quant à eux tout à fait abordables. C’est d’ailleurs l’objectif d’Hulsta qui, en imaginant la collection Now, permet aux plus jeunes de ses clients de se meubler de façon qualitative, sans se ruiner. C’est justement elle qui va nous intéresser dès maintenant.

La collection Now

Dans cette collection, on retrouve diverses catégories de meubles et accessoires de décoration modernes et design, à prix compétitifs. Pour le séjour, la marque met à disposition des meubles TV modulables et résolument contemporains, des tables basses ainsi que des solutions d’assises qui vous permettront de créer une ambiance personnalisée et accueillante.

Pour la chambre à coucher, l’entreprise a imaginé des lits confortables, modernes et design en bois, dans le but de permettre à ses clients d’imaginer une atmosphère propice au calme et au repos. Besoin d’un dressing bien pensé pour ranger avec soin vos divers vêtements ? Là encore, la marque a la solution ! Armoires à portes coulissantes, rangements d’angle ou encore dressings sans façade, vous trouverez très certainement votre bonheur.

La collection Now répond également aux besoins de celles et ceux travaillant à leur domicile. Bureaux, étagères et compositions élégantes sont proposés, afin de vous aider à aménager un espace propice à la concentration et qui participera à une meilleure productivité. Quoi de mieux que de travailler dans un espace rangé, où l’on se sent bien ? C’est exactement ce que vous propose la marque allemande.

Retrouvez tous les articles Hulsta dans votre magasin de meubles préféré à Paris !