Comment éviter une infestation de punaises de lit ?

La présence des punaises de lit a été signalée dans plusieurs localités françaises. Aujourd’hui, le nombre de foyers infectés ne cesse d’augmenter. Ces insectes assoiffés de sang infestent autant les établissements publics ainsi que les maisons des particuliers. Considérées comme étant inoffensives aux yeux des autorités sanitaires, ces petites bêtes constituent pourtant un véritable fléau en France.

L’infestation des punaises de lit : un problème majeur en France

Complément éradiqué, il y a une soixantaine d’années, les punaises de lit envahissent à nouveau la vie quotidienne de la population française. Les spécialistes affirment que l’augmentation des échanges mondiaux est un premier facteur qui favorise leur retour. En effet, en raison de l’entrée en vigueur de l’accord de la libre circulation des personnes, les citoyens français et étrangers sont de plus en plus nombreux à voyager et embarquent avec eux ces petites bêtes clandestines. C’est pour cette raison qu’on rencontre particulièrement ces nuisibles dans les grandes villes et les complexes hôteliers.

Contrairement aux idées reçues, la présence des punaises de lit n’est pas due à une mauvaise hygiène, loin de là. Elles peuvent élire domicile n’importe où du moment qu’il y a une chaleur humaine. Les foyers les plus modestes tout comme dans les résidences de luxe sont concernés. Les piqûres de ces insectes peuvent être particulièrement gênantes. Même si elles ne représentent aucun risque pour la santé, elles peuvent entraîner des démangeaisons et des rougeurs.

Les solutions pour éviter ou se débarrasser des punaises de lit

Pour fuir leur calvaire ou éviter les piqûres de punaise de lit, certaines personnes décident de déménager. Pourtant, cela n’est pas conseillé étant donné que le risque que ces petites bêtes se glissent dans les affaires est très élevé. Ainsi, le nouveau logement sera rapidement infesté. Le mieux est de désinfecter son domicile en utilisant des méthodes adéquates comme la désinfection par congélation ou l’usage des insecticides achetés en pharmacie. Cependant, ces solutions peuvent aider à court terme, mais les punaises pourront vite se reproduire au bout de quelques jours.