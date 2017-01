Bien aménager son salon, les conseils

Le salon est une pièce dans laquelle on passe beaucoup de temps. On essaie donc d’y faire tenir tout ce que l’on peut. Cela entraîne parfois une décoration un peu bancale, un manque de place, des incohérences. Pour bien réussir son salon, il faut à la fois savoir faire preuve d’originalité mais aussi de compétences dans l’aménagement. Ce ne sont pas les idées originales qui manquent aujourd’hui avec la multiplication des boutiques spécialisées dans la décoration.



Utiliser la technologie

Pour faire en sorte que son salon ne soit pas celui des autres, la technologie moderne peut être d’une aide précieuse. Vous regardez la télévision mais elle prend de la place ? Pourquoi ne pas la remplacer par un vidéoprojecteur qui fera apparaître l’image sur le mur sans vous encombrer d’un grand appareil ? Le luminaire, grâce en particulier aux bandeaux LED, est aussi très indiqué pour créer des ambiances dans une même pièce. Vous séparerez de façon ainsi très efficace et légère le coin repas du coin détente par exemple. Cela ne vous demande en plus aucune compétence en matière de bricolage.

L’envie d’y rester

Votre salon doit vous séduire et séduire vos invités qui y passeront quelques minutes ou quelques heures. Pour cela, chacun doit s’y sentir un peu comme chez soi. Le salon se doit donc d’être tantôt chaleureux, tantôt apaisant. Pour cela, n’hésitez pas à jouer sur les couleurs et à bien observer chaque nuance. L’installation de la lumière a aussi son importance car plus elle est directe, moins elle incite à la détente. Vous trouverez d’ailleurs un intéressant développement sur le sujet de l’aménagement du salon, il suffit de cliquer sur ce lien.

La circulation

Le salon est une pièce dans laquelle il faut pouvoir circuler librement. Pour cela, il faut aménager son salon de façon équilibrée, en y mettant des objets de déco, des plantes, qui vous incitent à vous y sentir comme dans un cocon sans les multiplier car ces éléments finissent par avoir le pouvoir inverse et rendent la pièce fatigante. Fatigante pour les yeux, l’esprit et pour se déplacer. Votre salon finirait par ne plus être ce si douce pièce à vivre que vous vouliez obtenir en l’aménageant. Pour les meubles, optez, si vous manquez de place au sol, pour des meubles à fixer au mur. Ils offriront une grande sensation de volume à votre pièce.