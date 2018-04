L’achat d’une maison est un acte important, que vous débutiez dans une nouvelle ville belge, que vous construisiez la maison de vos rêves ou que vous souhaitiez la mettre en location ou la revendre pour en tirer profit. La plupart des gens n’ont pas les moyens d’acheter une maison et ont besoin de l’aide d’une banque. Si vous souhaitez comprendre comment fonctionne l’achat d’un logement et le monde de l’investissement immobilier en Belgique, lisez la suite.



Établir un acte notarié liant les parties : acheteur et vendeur

Il faut d’abord établir un accord écrit entre l’acheteur et le vendeur, une étape accompagnée par l’agent immobilier et un notaire. Au moment où cet accord est signé, la propriété est considérée comme vendue, même si l’argent n’a pas changé de mains. Ce premier accord est nécessaire pour obtenir un prêt auprès d’un établissement financier. Dans deux à quatre mois, cet accord sera confirmé et notarié, rendant la maison officiellement enregistrée en Belgique pour toutes les hypothèques et taxes.

Obtenir un prêt hypothécaire en Belgique

Pour faire valider sa demande de pret hypothécaire en Belgique, il faut avoir moins de 65 ans et présenter une preuve de revenu : copies de vos bulletins de salaire des six derniers mois, relevés bancaires personnels, etc. Vous devez également prouver que toutes vos obligations existantes (loyer, remboursement de prêt, etc.) plus vos versements hypothécaires ne dépasseront pas 35% de votre revenu mensuel net. Le prêt sera basé sur votre capacité à payer et ne tiendra pas compte des revenus de location de la propriété.

Impôts fonciers belges

Il est clair qu’une fois que vous achetez une maison en Belgique, il y a plusieurs taxes associées. Cependant, cela varie énormément en fonction de nombreux éléments, tels que l’emplacement (Wallonie, Bruxelles ou Flandres) et la valeur de la maison. La taxe d’enregistrement est un taux forfaitaire versé au gouvernement pour l’achat d’une maison. En Flandre, la taxe d’immatriculation est de 10%. A Bruxelles et en Wallonie, il est de 12,5% (pour votre troisième maison, il est de 15% dans la région wallonne). Cependant, il existe un taux inférieur de 5% en Flandre et de 6% en Wallonie si la maison correspond à la définition d’une modeste résidence. Aussi, lorsque vous achetez votre première maison, vous pourriez bénéficier de certaines exemptions ou réductions à condition que certaines conditions soient remplies.

Vendre ou louer votre propriété en Belgique

En ce qui concerne la vente de votre maison, vous n’avez pas à payer de taxes. Toutes les réductions reçues demeurent valables. Si vous vendez la maison familiale ou une maison plus de cinq ans après l’avoir achetée, aucune taxe n’est exigée, peu importe le profit réalisé. Cependant, si vous vendez une maison (pas la maison familiale) en moins de cinq ans, vous paierez 16,5% sur la valeur ajoutée adaptée, c’est la différence entre le prix d’achat et le prix de vente en tenant compte de certains coûts et de l’inflation. En termes de location, investir dans l’immobilier demeure l’un des placements les plus rentables puisque recevoir un ou plusieurs loyers vous aide à restituer votre prêt hypothécaire ou à valoriser votre capital.