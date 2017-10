Inspiré directement des intérieurs new-yorkais, le style factory est revendiqué par les européens. En effet, la décoration industrielle s’est vite répandue dans l’Hexagone si bien qu’elle est devenue un modèle de décoration très prisée. Appliquer ce standard de décoration n’a rien de sorcier, ses recettes partent du fait qu’on recherche à la fois la décontraction chez soi sans avoir à sacrifier le look. Seul règle, le métal et les briques apparentes sont indispensables pour définir un intérieur industriel. Le reste se créera en fonction de vos inspirations, toutefois suivez notre mode d’emploi pour ne pas sortir des codes !

Déshabillez vos murs

Le living est la pièce phare de votre maison et si par hasard vous avez des façades en mur, vous êtes chanceux ! En effet, le premier critère d’une décoration industrielle est d’avoir des briques apparentes spécialement dans le salon. Il est temps alors pour vous de creuser un peu le potentiel qui se cache derrière l’enduit afin de raviver un peu votre intérieur de la couleur ocre des briques. Attention, un seul côté nude suffira pour dégager le style indu, pas la peine de tout gratter !

Du métal à souhait !

Un petit détour chez la brocante pour trouver des bonnes pièces uniques en métal, afin que votre intérieur s’empare pleinement du style industriel. Pour y parvenir, tout doit prendre une nouvelle peau chez vous, de l’argenterie aux luminaires en passant par le mobilier. Vous pouvez en outre dénicher des casiers en métal des anciennes manufactures afin de créer vos rangements.

Exit les meubles totalement en bois et faites de la place au métal dans votre maison, voilà ce qu’on appelle un vrai décor industriel ! Si vous aimez les sculptures, vous pouvez en mettre mais de préférence celles en métal pour être dans le style !

Ne jurez que par le brut !

Le brut, c’est la marque déposée de la décoration industrielle, contrairement aux mobiliers sur mesure dont les courbes ont été soignées dans les moindres détails. Le style industriel recherche des objets et des meubles type industriel décalés avec des matériaux non travaillés. L’essentiel est donc d’en dégager quelque chose de subtile ayant sa propre identité. Si vous avez devant vous une pièce unique de la vieille époque, ne songez pas à la rajeunir avec des coups de pinceaux et du vernis. L’effet du temps est ce qu’il y a de plus chic dans le style industriel.