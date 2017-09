C’est un savant mélange de technologies de pointe et de traditions ancestrales qui composent le Japon. Il parait normal que, pour réaliser les bureaux de Google à Tokyo, les architectes se soient inspirés à la fois de design High-tech et des codes de l’Empire du soleil levant.

Perruques bleues accrochées à l’accueil, petit monstres kawaï sur les murs, distributeurs de boisson automatique ultras perfectionnés au logo de la société et tables très basse et bois zen pour les salles de réunion.

Même les wc prennent des allures de manga dans les bureaux de Google à Tokyo, mais attention, figurines bleues chez les garçons, et roses chez les filles!

Nous vous avons présenté de nombreuses villes dans lesquelles Google a installé ses locaux, et ceux-ci font partie des plus farfelus que nous avons pu voir jusqu’à présent!

Les bureaux de Google à Tokyo