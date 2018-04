Le premier paramètre de choix d’un nettoyeur vapeur est sa puissance, pour déterminer l’efficacité de l’appareil. Celle-ci dépasse 1 KW pour les modèles professionnels. Si l’utilisateur veut choisir un appareil de grande puissance, le modèle doit comporter un débit de vapeur réglable , en fonction du type de surface. Aussi, il n’y a pas besoin d’une forte pression de vapeur pour nettoyer les surfaces plus sensibles. Également, lors du choix de la puissance, il ne faut pas oublier qu’un nettoyeur vapeur plus puissant consomme davantage d’énergie. La facture énergétique pourrait être impactée assez lourdement si l’utilisateur n’y prend pas garde.

L’autonomie d’un nettoyeur vapeur et d’autres critères

Le deuxième critère de choix d’un nettoyeur vapeur est l’autonomie. En général, la plupart des produits sur le marché propose une autonomie d’environ 50 minutes. Cependant, l’autonomie est inhérente à la puissance et au type de chaudière, déterminant la durée de chauffe. Ainsi, avec une chaudière sous pression, la mise en route dure jusqu’à 15 minutes, pour une durée de chauffe plus longue. Les chaudières à autonomie illimitée proposent une durée réduite à seulement 3 minutes. D’autres critères de choix entrent en jeu, comme la facilité à manier l’appareil. Celle-ci est définie par la longueur du cordon, le poids, les roues ainsi que le rayon d’action. D’autres critères ne sont pas à omettre comme la grandeur de la surface à nettoyer, le type de nettoyage à faire et la caractéristique du réservoir amovible, afin de faciliter son remplissage.

Le prix comme critère de choix

Un critère de choix essentiel est le prix du nettoyeur vapeur. Pour un particulier, un nettoyeur vapeur peut coûter 400 euros. Un modèle à main peut se décliner en nettoyeur vapeur pas cher, avec un prix avoisinant les 50 euros. C’est également le cas des balais qui sont accessibles dès 90 euros. Les plus chers sur le marché sont les nettoyeurs vapeurs classiques ou à traîneaux, ainsi que les modèles mixtes nettoyeurs et aspirateurs. Les premiers coûtent 200 euros si les seconds atteignent les 500 euros. Cette estimation de prix change selon le magasin, les marques et les diverses baisses de prix proposées lors des événements commerciaux.

Les plus proposés par un nettoyeur vapeur

Le nettoyeur vapeur assure plusieurs rôles, comme :

Le nettoyage des surfaces cachées ou difficilement accessibles (telles que les plafonds, les joints des carreaux, les angles des murs et autres),

L’action de défroisser ou de désodoriser les vêtements,

L’arrosage des plantes,

Le nettoyage des radiateurs…

Le nettoyeur vapeur est efficace grâce à la présence de ses nombreux accessoires qui l’accompagnent à l’achat. Ainsi, le pistolet à haute pression est utile pour venir à bout des impuretés installées dans les coins et recoins d’une pièce. Il est associé à la buse coudée pour plus d’efficacité. D’autres accessoires comme les brosses s’attaquent aux saletés inaccessibles. L’entonnoir et la carafe facilitent le remplissage du réservoir, s’il n’est pas amovible. La bandoulière de transport assure un déplacement facile, etc.