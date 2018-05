Volets roulants télécommandés en aluminium

Dans un environnement domestique, des volets roulants bien ajustés peuvent fournir une obscurité complète lorsque vous dormez, ce qui peut être très important en particulier dans les zones urbaines où les lampadaires peuvent briller à travers les rideaux et leur lumière réfléchie remplit le ciel.

Ils peuvent également vous donner plus d’intimité lorsque vous souhaitez être à l’extérieur du regard du public. À des fins commerciales, les volets roulants en aluminium offrent une sécurité et une résilience supplémentaires pour les grandes baies vitrées dans les rues des villes où les dommages accidentels ou le vandalisme peuvent être un problème, surtout en dehors des heures où les gens sont ivres et bruyants.

Ils peuvent également être utilisés pour fournir des coques durcies supplémentaires pour les usines et les entrepôts en dehors des voies de circulation principales.

Volets roulants en aluminium

L’aluminium est léger et facile à entretenir, ne nécessitant qu’occasionnellement du savon et de l’eau pour le garder propre. Il offre une protection extérieure robuste comparable à l’acier, mais sans le poids lourd, ce qui le rend idéal pour un usage domestique ou commercial léger, car il peut aussi être rendu plus agréable et moins menaçant.

L’aluminium est résilient même dans les conditions climatiques les plus rudes et avec notre climat en constante évolution, les volets roulants en aluminium peuvent fournir une protection substantielle contre les intempéries et le bruit, ainsi qu’une isolation contre les courants d’air.

Pourquoi la télécommande ?

Les volets manuels sont tous très bien, mais si vous avez plus d’une ou deux fenêtres, le fait de soulever chacune d’elles à la main peut être une traînée. Vous devez vous promener en faisant chacun à tour de rôle et cela peut prendre du temps de votre journée. Et que se passe-t-il si vous avez besoin de les enfermer tous à la hâte ?

Naturellement, si vous pouvez les soulever manuellement, il est probable que d’autres personnes ayant des intentions moins bonnes peuvent faire de même, alors que les portes levées manuellement offrent encore une protection considérable, un ensemble moderne de volets roulants électriquement actionnés par télécommande peut offrir beaucoup plus en termes de sécurité et d’efficacité.

L’autre grand avantage des volets roulants télécommandés est qu’ils peuvent être utilisés pour assurer la sécurité et la flexibilité pour les endroits plus difficiles d’accès tels que les fenêtres d’atterrissage, les panneaux hauts et les puits de lumière où les stores ou rideaux à fermeture manuelle nécessitent un étirement ou l’utilisation d’une échelle avec le risque de blessures accidentelles.

Où qu’ils se trouvent, les volets roulants électriques télécommandés exigent beaucoup moins d’effort physique pour se relever, car ils utilisent un moteur triphasé pour un fonctionnement rapide et en douceur. Il vous suffit d’appuyer sur un bouton d’une télécommande volet roulant pour faire fonctionner tous vos volets simultanément.

Comme pour les autres technologies domestiques, les télécommandes électroniques à obturateur fonctionnent par ondes radio et peuvent être efficaces jusqu’à une portée de trente mètres, même en cas d’obstruction. Si des panneaux convenablement équipés sont installés, chaque volet peut être actionné individuellement pour la flexibilité ou tous à la fois pour la vitesse.

La technologie la plus récente leur permet d’être configurés pour fonctionner automatiquement sur une minuterie afin de donner l’apparence que vous êtes chez vous lorsque vous n’êtes pas chez vous. Vous pouvez même les configurer pour les faire fonctionner à partir de votre ordinateur via une liaison USB afin que vous puissiez contrôler les volets de votre maison individuellement depuis l’autre bout du monde !