Osez le tapis moderne pour un intérieur cosy

Vous emménagez bientôt dans de nouveaux murs ou vous appréciez tout simplement de faire de votre chez vous un petit nid douillet avec des touches décoratives ici et là ? Pour un intérieur cosy, chaleureux et personnalisé, adoptez sans plus tarder un tapis d’intérieur moderne ! Facile d’entretien, glissez-le dans vos pièces à vivre pour davantage de confort : effet cocooning assuré.

Plus de bonheur au quotidien

Installer un tapis dans son habitation n’est pas anodin, il sera choisi avec soin en fonction de vos envies, de vos attentes et de vos goûts. A l’approche de la saison hivernale, un tapis shaggy vous comblera de douceur et réchauffera en un clin d’œil votre pièce. Que serait un salon cosy sans son tapis de salon shaggy et moelleux… ? Un peu froid sans doute. Prenez désormais plaisir à vous installer confortablement dans votre canapé, les pieds posés sur cette surface douce et chaleureuse… L’entretien d’un tapis vous effraie ? N’ayez crainte, le tapis moderne se veut facile d’entretien : un passage régulier et délicat de l’aspirateur suffira à lui ôter la poussière et à lui rendre son éclat sans en abîmer ses fibres. Résistant, il traversera les saisons à vos côtés sans faillir.

Pour petits et grands

Le tapis comblera les plus grands par son confort, son pouvoir décoratif et son entretien. Mais il ravira également les plus jeunes qui pourront enfin jouer au sol sans attraper froid sur un carrelage gelé ! Il existe aussi des tapis spécialement conçus pour eux : le tapis pour enfant. Ce dernier se parera de couleurs douces ou éclatantes et de motifs enfantins afin de rendre leur chambre ou leur salle de jeux encore plus accueillante. Bébé y gazouillera et en grandissant, en fera son coin de jeu sécurisé et douillet. Certains seront même hypoallergéniques, de quoi rassurer tous les parents. Rond ou rectangulaire, choisissez le tapis pour enfants qui apportera une touche d’originalité à leur chambre à coucher…

Pour des réveils en douceur

Rien de plus désagréable que de sortir de son lit bien chaud le matin pour atterrir sur un sol dur et froid vous en conviendrez… Une solution simple existe : craquez pour une descente de lit accueillante à souhait ! Vos réveils deviendront plaisir et vous mettront de bonne humeur pour la journée entière. De plus, la descente de lit ou le tapis de chambre se fera décoratif et sublimera l’ambiance que vous lui aurez choisie : apaisante ou dynamique selon votre personnalité.

Et pour plus de sécurité aussi

Il existe les tapis spécialement conçus pour la salle de bain. Absorbant, antidérapant, confortable et douillet, le tapis de salle de bain ne manque pas d’atouts pour se rendre indispensable dans cette pièce humide et souvent carrelée. Froide par son revêtement principal, la salle de bain gagnera en confort et en sécurité grâce un petit tapis pas cher que vous disposerez simplement au pied de la baignoire ou à la sortie de la douche. Sans doute le tapis le plus connu et le plus répandu, il existe aujourd’hui dans de nombreux coloris et avec des motifs quelques fois originaux : faites de votre salle de bain le reflet de votre personnalité et offrez-lui une ambiance bien-être unique.

Intérieur cosy = tapis !

L’essentiel est de se sentir bien chez soi… Un tapis moderne, quelle que soit la pièce à laquelle vous le destinez et quel que soit votre budget, apportera chaleur, confort et mettra en valeur votre décoration intérieure. Dès l’entrée, faites un pied de nez à la grisaille extérieure et à l’hiver : le cocooning est à portée de bras, profitez de votre intérieur et patientez agréablement jusqu’au retour des beaux jours…