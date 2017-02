L’allure travaillée d’un intérieur lui accorde un véritable cachet. Sans une réflexion poussée quand à la décoration et l’organisation, on a toujours envie de placer et de déplacer et de repeindre encore une fois le côté d’un mur. Qui plus est, malgré ces travaux récurrents, on n’est pas toujours satisfait du résultat et on sent qu’il y a quelque chose qui détonne. Dans ce cas, pourquoi ne pas demander l’intervention d’un décorateur d’intérieur pour réorganiser l’agencement d’un chez soi ?

L’architecte d’intérieur : le prestataire idéal pour rénover l’agencement d’un chez soi

Durant les ménages de printemps, il est très courant de changer les places d’un ou plusieurs meubles soi-même ou de refaire les peintures d’une pièce. Il peut également être bon de demander l’avis d’un tiers quand on a un coup de cœur pour un miroir ou un mobilier de rangement. Même si le positionnement de chaque meuble a été longuement réfléchi, l’agencement de l’intérieur peut rester maussade.

Confier la rénovation d’une décoration à un architecte d’intérieur est la solution idéale. Les résultats seront à la hauteur de vos attentes. Suite à son intervention, on a toujours hâte de rentrer chez soi pour être complètement à l’aise et vivre confortablement dans son nid douillet.

Le savoir-faire du décorateur d’intérieur

Un décorateur d’intérieur est aussi appelé « architecte d’intérieur ». D’un seul coup d’œil dans une maison, il est capable de discerner sa potentialité et de voir ce qui ne va pas dans l’agencement de mobiliers et l’exploitation de l’espace.

Ce prestataire polyvalent est capable de transformer une maison en un nid spacieux, décoré avec goût, accueillant et confortable. Ses coups de baguette magiques reposent sur sa capacité d’écoute, son esprit créatif et son sens artistique. Quelques échanges lui permettent de détecter la véritable personnalité du client et les attentes réelles de ce dernier. Le reste réside dans son savoir faire et ses capacités techniques pour donner une parfaite harmonie entre l’espace, les meubles, les nuances de couleurs et le système d’éclairage. Parfois, il suffit d’un petit détail, pour changer complètement l’allure d’une pièce ou d’une maison entière.

Dans un mini studio, le changement de la place d’un miroir ou l’ajout d’un autre semble agrandir l’appartement d’une pièce de 15m². Dans un séjour, modifiez le bleu d’un mur pour une nuance plus intense peut donner plus de clarté à la pièce et revivifier les couleurs ternes des autres meubles.