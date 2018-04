Les douches à l’italienne connaissent un vrai regain de popularité chez les ménages français. Cela est cohérent avec les lignes esthétiques épurées que l’on remarque dans les tendances à la mode dans le monde de la décoration intérieure. Plus souple en termes de surface qu’une salle de bain avec baignoire, les salles de bain à l’italienne se différencient des cabines de douche traditionnelles car elles ne sont pas surélevée et ne nécessitent pas de bac en céramique. Il peut néanmoins être nécessaire, lors de l’installation d’une douche à l’italienne, de faire rehausser son plancher (En général, le terme douche à l’italienne désigne toute installation équipée d’un bac receveur plat). Quoiqu’il en soit, si vous souhaitez opter pour une douche de ce type, voici quelques conseils importants à suivre, bonne lecture!

Les bases de la construction d’une douche à l’italienne

Construire une douche à l’italienne représente une quantité de travail non négligeable. Comme expliqué précédemment, le sol doit être aménagé pour recevoir un siphon et sa bonde. Il faut compter un minimum de 90 mm pour la bonde. Pour que l’eau s’écoule correctement vers le siphon, l’inclinaison du receveur doit être suffisante. Une pente de 2% est un minimum. L’évacuation doit également être prise en compte, avec une canalisation du diamètre adapté. C’est la partie canalisation / surélévation qui peut poser problème, dans le case d’une rénovation de salle de bain (contrairement à une construction).

Néanmoins, ce type d’installation présente l’intérêt d’une certain flexibilité, en termes de lieu / et de surface. On peut en effet installer une douche à l’italienne dans une chambre autant que dans une salle de bain et choisir sa surface en fonction de l’espace disponible. Les revêtements extérieurs possibles sont aussi nombreux, même si le béton ciré reste (en tout cas pour le receveur) la solution privilégiée.

Les parois d’une douche à l’italienne

La « section parois » de la construction d’une douche a l’italienne est peut-être la partie la plus simple. En effet, les aspects volontairement simplistes de ce type de douche ne nécessitent que 3 cloisons, dont une est constituée, la plupart du temps, par un des murs de la pièce.

Pour les deux autres parois, deux choix sont possibles : un mur opaque (version plus traditionnelle) et une baie vitrée. Dans le cas d’une baie vitrée, il vous faudra faire appel à des professionnels de la découpe de verre sur mesure.

Le receveur d’une douche à l’italienne

Il existe différentes façon de procéder pour mettre en place le receveur. Des receveurs pré-faits existent en différentes matières : le grès, la résine et l’acrylique sont les matériaux utilisés le plus couramment. Le receveur à carreler est également très à la mode. Les plus courageux pourront couler eux-mêmes le receveur, mais le niveau de précision exigé est tel que les novices du bricolages devront passer leur chemin.