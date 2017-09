Les points essentiels concernant l’entretien d’un système de chauffage

Le système de chauffage est l’un des équipements les plus couteux de la maison. Effectivement, l’appareil coûte entre 3000 et 8000 € sans compter les coûts d’installation. Dans ce contexte, il faut bien en prendre soin pour éviter toute usure prématurée. Pour ce faire, il est conseillé de confier l’entretien de ce dispositif à un professionnel.



Pourquoi entretenir son système de chauffage ?

Comme évoqué plus haut, il faut d’abord entretenir son système de chauffage pour ne pas le remplacer prématurément. D’ailleurs, ces appareils ont une fréquence d’utilisation assez élevée. Pratiquement tous les dispositifs de ce genre sont utilisés en permanence pendant l’hiver. Cela accélère leur usure et peut donc raccourcir leur durée de vie.

Un entretien s’impose également pour préserver les performances du dispositif. La plupart des modèles vendus fonctionnent au gaz ou au fioul. La combustion de ces substances produit de la suie. Quand certains conduits sont bouchés par la cendre, le rendement énergétique de l’appareil baisse. Afin d’éviter que l’équipement devienne énergivore, il faut procéder à des maintenances régulières.

Enfin, certaines défaillances surviennent au fil des années. Dans de nombreux cas, le taux d’émission de monoxyde de carbone augmente. Cependant, ce gaz inodore peut provoquer une asphyxie mortelle. Un entretien annuel s’impose alors pour préserver la sécurité des occupants d’une maison. Pour ce faire, il vaut mieux solliciter un professionnel qualifié à l’exemple d’un chauffagiste à Courbevoie.

Comment se déroule l’entretien d’un système de chauffage ?

Un système de chauffage est composé d’une chaudière principale ainsi que de plusieurs radiateurs. Le professionnel qui se chargera de l’entretien se concentrera sur le premier élément.

Entretenir une chaudière consistera tout d’abord à nettoyer le corps de chauffe. Le chauffagiste utilisera à cette occasion de nombreux outils pour se débarrasser des cendres et de la suie. Il faudra par la suite contrôler le fonctionnement du thermocouple et de la veilleuse. Ces deux composants jouent un rôle important lors de l’allumage du dispositif. Si l’une de ces deux pièces est défectueuse, l’appareil ne pourra pas fonctionner. Après quelques vérifications, le professionnel peut ensuite remonter l’équipement pour procéder à une analyse de combustion. Selon le taux d’émission de monoxyde de carbone, quelques réglages devront être réalisés. La dernière étape consiste à vérifier les pompes et les valves des radiateurs reliés à la chaudière principale. Toutes ces opérations contribuent à profiter d’une meilleure économie d’énergie.