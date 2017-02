Tout sur la pose de béton ciré sur du carrelage

Lors de la rénovation de vos carrelages, vous êtes tenté d’enlever les anciens carreaux pour satisfaire au mieux vos besoins. Sachez que cela pourrait très bien compliquer les travaux alors qu’il est tout à fait possible d’effectuer directement la pose du béton ciré sur l’ancien carrelage. Découvrez ici nos astuces intéressantes à connaître.

Les avantages du béton ciré

La pose de béton ciré sur carrelage est devenue une grande tendance. Il peut embellir toutes les pièces de votre maison : de la cuisine à la salle de bain en passant par le salon jusqu’aux différentes chambres. Il est aussi très décoratif du fait qu’il peut être disponible dans de nombreuses couleurs et textures. Il vous est par exemple possible de choisir entre un rendu lisse, à surface imprimée ou rugueuse. La pose du béton ciré sur carrelage permet aussi d’obtenir des surfaces uniformes. Son nettoyage est très facile et il est plus hygiénique comparé aux carrelages traditionnels du fait que les joints de ceux-ci s’encrassent très facilement. Mais il est surtout caractérisé par sa dureté et sa résistance à l’usure. Il est donc difficilement rayable grâce à sa composition de béton et d’autres additifs et granulats spécifiques. D’ailleurs, les professionnels préfèrent le béton ciré car il peut être utilisé aussi bien en construction qu’en rénovation. Le rapport qualité prix est aussi assez intéressant. Donc, si vous vous demandez quel est le prix du m3 de béton, le web est intéressant pour trouver les bons tarifs.

Sur le sol ou sur les murs : comment faire ?

La pose du béton ciré est assez technique et délicate. D’une part, il y a la pose sur les murs. Pour cela, il faut à tout prix vérifier que les murs soient bien rigides et ne présentent aucune fissure. Puis, il faut préparer les surfaces à couvrir en les nettoyant pour enlever la moindre trace de poussière. Le béton ciré aura du mal à s’accrocher sur une surface poussiéreuse, humide ou couverte de détergent. Avant la pose du béton, il vous faut évidemment disposer des outils nécessaires tels qu’un seau et une balance pour mélanger le béton, une taloche, une ponceuse, des chiffons, un masque et des gants. Si vous n’utilisez pas de kit de béton ciré, il vous faudra aussi du vernis pour la finition de l’application. D’autre part, il est aussi possible d’appliquer du béton ciré sur les carrelages au sol. La pose du béton ciré sur le sol s’effectue de manière plus ou moins identique que la pose sur les murs. Cependant, il est conseillé, avant la pose sur le sol, de remettre à niveau les joints de carrelage existants, d’effectuer un ponçage intermédiaire entre deux couches et d’opter pour des couches plus épaisses que sur les murs.