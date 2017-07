Pourquoi et comment entretenir sa piscine ?

La piscine est désormais installée, elle est magnifique et attire tous les regards dans le voisinage. C’est bien beau d’avoir une piscine, encore faut-il l’entretenir en préservant la qualité de l’eau et le fonctionnement des installations. Au moyen de quelques gestes basiques, l’entretien de la piscine doit se faire de manière régulière.

L’entretien de la piscine est une étape indispensable

L’entretien de la piscine concerne deux facteurs qu’il est important de surveiller régulièrement, au risque de vous retrouver avec quelques mauvaises surprises. Dans un premier temps, la qualité de l’eau. En effet, elle peut être dégradée par les baigneurs (poils, cheveux, transpiration, etc.) et par la nature (pollen, vent, pluie, etc.). Un traitement à l’aide d’un désinfectant est de rigueur. Autrement dit, elle doit être propre.

En second lieu, le matériel de nettoyage. Pour maintenir le bon fonctionnement des filtres, des robots et de la pompe, ils doivent être nettoyés de façon régulière.

Guide de l’entretien de la piscine

L’entretien de l’eau doit être réalisé ponctuellement de manière à ce que l’eau de la piscine soit propre et efficace contre les bactéries. Assidûment, l’équilibre de l’eau est à surveiller, précisément des paramètres comme le Ph, la dureté et l’alcalinité de l’eau. Moyennant un dosage de produits, l’équilibre de l’eau redevient propice à la baignade. En ce qui concerne le traitement de l’eau, plusieurs éléments entrent en ligne de compte pour choisir le bon désinfectant (utilisation, prix, efficacité, etc.). Prenons le cas du chlore, il est un produit très bon marché, en revanche, il est contre-indiqué pour les peaux sensibles.

Quant au nettoyage de la piscine, il faut, dans un premier temps, retirer à l’aide d’une épuisette tous les détritus à la surface de l’eau (abeilles, feuilles, etc.). Cette opération doit être effectuée tous les jours, voire même avant chaque baignade. Après le nettoyage en surface, le nettoyage en profondeur avec un balai aspirateur, un aspirateur ou un robot (à pression, électrique ou hydraulique). Les robots sont plus performants et confortables en matière de nettoyage, en effet, ils sont complètement automatisés et autonomes.

Le matériel de traitement de l’eau est aussi à vérifier. À savoir le skimmer qui absorbe les saletés de l’eau et les expédient dans la pompe. Le filtre qui épure l’eau, sans oublier la pression du filtre. Et la pompe qui trie l’eau et filtre les impuretés.

Autres informations pratiques

Néanmoins, la piscine hors-sol exige moins d’équipements de nettoyage et de produits pour la désinfecter. D’ailleurs, un local technique n’est même pas utile. Des caractéristiques qui ne vous dispensent pas de traiter et de nettoyer l’eau et le bassin de votre piscine.

L’abri de piscine et la couverture du bassin réduisent les opérations de nettoyage de la piscine. Assurément, ces protections préservent le bassin de la pollution ambiante de l’air et des mauvaises conditions météo. En hiver, vous pouvez protéger votre piscine avec une bâche d’hivernage.

L’entretien de la piscine passe également par la réparation des fuites et d’autres ennuis techniques à l’exemple du déchirement du liner.