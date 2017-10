Comment réaménager une cuisine à l’arrivée du bébé ?

Lorsqu’un premier enfant arrive dans le foyer, un grand chamboulement intervient dans les habitudes des habitants, mais aussi dans l’aménagement des pièces. En effet, le bébé nécessite l’ajout de différents matériels et de bons réflexes. La cuisine est un parfait exemple.



Assurez sa sécurité

La sécurité de votre enfant est votre préoccupation principale. Or, quand on regarde de plus près une maison, notamment la cuisine, on remarque d’emblée qu’il y a des dizaines de dangers potentiels. Supprimez-les. Déjà, il est obligatoire d’éloigner de sa portée tous les objets coupants comme les couteaux qu’il pourrait être tenté de saisir. Mettez ensuite des systèmes qui évitent l’ouverture des portes contenant des produits ménagers ou de l’alcool. S’il arrive à les prendre et à les ouvrir, il essayerait d’en boire avec tous les risques que cela comporte. Enfin, quand vous faites à manger, laissez toujours à une distance raisonnable des plaques de cuisson ou des casseroles chaudes.

Faites de la place et rangez

Un bébé n’arrive pas seul. Avec lui, vous devez acheter une chaise pour manger, des accessoires comme le chauffe-biberon, du lait en poudre, des petits pots… Réunis, tous ces ajouts prennent une place énorme. Avant de tout empiler sur le tas, au fur et à mesure des acquisitions, réfléchissez en amont à l’aménagement de votre cuisine.

L’objectif est de garder suffisamment d’espace libre pour circuler facilement dans votre cuisine. Cela peut passer par l’achat d’une nouvelle table qui permet de ranger les chaises complètement en dessous ou d’un bar pour manger plutôt que d’une table ronde qui prend beaucoup de mètres carrés au sol.

Pour les placards, faites preuve d’organisation en rangeant par catégories. Ainsi, les conserves sont avec d’autres conserves, tandis que la vaisselle est ensemble. Pour votre confort, mettez toutes les affaires du bébé au même endroit. En effet, il n’y a rien de pire quand il pleure à trois heures du matin que de fouiller dans cinq placards pour trouver de quoi le nourrir et l’apaiser.

Les rangements en hauteur sont excellents. Si vous n’en avez pas, faites-en installer. Comme nous l’avons vu plus haut, c’est idéal pour la sécurité de l’enfant. Dans le même temps, cela reste à portée de vos mains sans empiéter sur le sol.

Catégorisez bien chaque pièce de votre maison. La cohérence vous met à l’aise et cela est plus facile pour vous y retrouver. Ainsi, ne commencez pas à mettre un gilet de bébé dans le placard de la cuisine parce qu’il a souvent froid.