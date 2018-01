4 Conseils pour bien positionner votre canapé

Le salon est une pièce à vivre très importante de votre maison, avec la cuisine. Bien agencer et meubler cette pièce est quelque chose d’important si vous souhaitez passer de bons moments, seul, entre amis ou en famille. Pour que votre pièce soit accueillante et soit un endroit reposant pour vous, il est primordial de bien placer certains éléments qui la composent, notamment le canapé. Quelles sont les bonnes pratiques pour bien positionner votre canapé ou vos fauteuils dans votre salon ?

Devant une fenêtre ou une cheminée

Il existe différentes manières de placer votre canapé. Courant pour certaines personnes, mais pas pour d’autres, il est possible de mettre son fauteuil devant une fenêtre. Si votre pièce à vivre dispose d’une grande baie vitrée avec une belle vue sur votre jardin, vous allez beaucoup apprécier cette disposition. Pour les plus frileux(ses), ou pas, avoir son canapé devant sa cheminée est aussi un très bon emplacement l’hiver pour profiter de la douce chaleur, au coin de feu, avec un bon livre et un thé.

En cercle

Si vous avez une grande pièce, avec plusieurs canapés, pourquoi ne pas les positionner en cercle ? Cette disposition sera très appréciée si vous invitez régulièrement des amis ou de la famille. Elle permet de faciliter les échanges et de passer bons moments conviviaux. Posséder une grande pièce sera la seule contrainte pour ce type de disposition.

Contre un mur

Placer son canapé contre un mur est la disposition la plus simple et la plus économique en termes de place. Si vous avez un salon étroit et tout en longueur, il est indispensable de mettre votre fauteuil contre le mur pour optimiser au mieux l’espace. Ce choix se fera aussi en fonction de vos goûts et de vos envies, mais veillez à toujours laisser un accès simple à votre canapé.

Au milieu de la pièce

Disposer son canapé au milieu de la pièce est une très bonne technique aussi pour créer une séparation entre votre salon et la salle à manger. Le fait de disposer votre fauteuil en plein milieu va créer un petit espace cosy dans votre salon, dédié à la détente et au bien-être.

Petits plus à ne pas oublier

Selon le positionnement de votre divan, il sera important de faire attention à des petites choses qui peuvent être contraignantes pour vous comme pour vos invités :