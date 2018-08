Faire de sa chambre un espace de rêve en quelques étapes

Vous déménagez dans votre nouveau foyer ou avez juste envie de redonner vie à votre bonne vieille chambre? Voici le moment idéal pour vous communiquer les bons tuyaux afin de vous aider à rénover votre propre espace personnel, y compris par où débuter et les étapes à suivre pour concevoir un endroit que vous adorerez.

Première étape : se focaliser sur une pièce de déco spécifique

Au lieu de vous sentir obligé de prendre toutes les décisions de design à la fois (ce qui vous fera vous sentir tellement dépassé que vous abandonnerez avant même de commencer), choisissez une chose que vous aimez absolument. Cela peut être une œuvre d’art, des rideaux magnifiques, ou une table d’appoint, mais souvent c’est la literie.

Sélectionner les grandes pièces de mobilier

Avant d’aller plus loin avec vos plans de maison, c’est une bonne idée de décider de vos grandes pièces de mobilier, car ils sont généralement votre plus gros investissement dans l’espace. Prenez toujours des meubles neutres parce que si vous voulez changer le look de votre espace dans le futur, vous pouvez le faire avec un changement de linges de lit simples et peu coûteux plutôt que de devoir remplacer tout un lit ou une commode. En revanche, si vous êtes un vrai inconditionnel des couleurs et que vous êtes certain que vous allez adorer cette tête de lit pourpre autant aujourd’hui que dans 10 ans, n’hésitez pas!

Acheter des oreillers et des tissus assortis

Maintenant que vous avez votre literie de rêve (ou les rideaux, l’art, etc.) choisi comme point de départ, il est temps de trouver des oreillers et des tissus appareillés. Il n’y a pas de règles ici, mais un mélange de couleurs unies avec un motif et une touche audacieuse est une combinaison gagnante. Si vous commencez votre conception de pièce avec la literie, voyez s’il y a des oreillers assortis disponibles!

Choisir une couleur de peinture ou un papier peint

Avez-vous remarqué que la peinture n’était pas le premier sujet que nous avons abordé? Tant de gens prennent une couleur de peinture avant toute autre chose dans la pièce et finissent dans la misère en essayant de trouver des tissus et des meubles qui vont avec. En fait, il y a beaucoup de couleurs de peinture et de papiers peints, et il est beaucoup plus facile de trouver une couleur de peinture ou un papier peint qui se marie avec tous vos draps et tissus que de trouver une literie et des tissus qui s’accordent avec une couleur de peinture prise au hasard.

Mélanger des matériaux

La combinaison de différentes finitions (bois, métaux et pièces peintes) dans un espace contribue à le rendre plus intéressant. Vous pouvez par exemple, utiliser une association de différentes finitions sur des cadres à accrocher au-dessus du lit et ajouter une lampe à bras pivotant en laiton. Pour trouver l’inspiration et les accessoires, allez voir la meilleure boutique de décoration maison.