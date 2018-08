Déco jardin : 5 astuces pour décorer son jardin façon guinguette

L’été est là, c’est le moment idéal pour prendre l’apéro dehors dans le jardin. Pour mettre un peu d’ambiance, ce petit coin de votre maison peut être décoré de mille façons. L’ambiance guinguette est une des plus conviviales. Le point sur comment décorer votre jardin façon guinguette.

Le mot d’ordre : convivialité et gaieté

Tirant son nom d’un cabaret populaire parisien, guinguette est toujours synonyme de fête et de joie. Si vous décidez de créer une ambiance guinguette dans votre jardin, sachez que vous allez créer un cadre convivial et joyeux, propice aux fêtes. Les objets ornementaux que vous allez utiliser pour décorer votre jardin, le style que vous allez choisir ainsi que les mobiliers que vous allez opter pour permettre à vos invités de se relaxer doivent respirer cette ambiance que vous voulez créer. Notez que les rencontres amicales et familiales tardives sont les plus propices à cette ambiance.

L’éclairage, un détail d’une grande importance

Pour vraiment être dans l’ambiance guinguette, les guirlandes et les luminaires sont de mises. Lampes LED, guirlandes d’ampoules sont ainsi vos alliés pour la décoration. Vous pouvez ainsi parer votre parasol de guirlandes avec des ampoules aux couleurs chaudes, métamorphoser votre jardin en suspendant des ampoules et des lampes LED sur les arbres. Pour faire des économies d’énergie, les ampoules économiques et les éclairages solaires sont recommandés. Pour rendre votre décoration plus originale, optez pour des lampes avec des formes singulières et inhabituelles. Photophores et lanternes complèteront le décor. Vous pouvez voir le produit qui vous convient sur différents sites en ligne.

Le vichy rouge à l’honneur

Une ambiance guinguette se pare toujours d’un brin de rétro. D’où l’importance du vichy rouge. Les tables où vous comptez accueillir vos convives se pareront de cette fameuse nappe à carreaux rouge. Pour rendre votre décoration encore plus exquise, vous pouvez assortir la nappe d’un chemin de table fait de dentelle de couleur blanche. Pour faire plus original, optez pour un chemin de table en toile de jute. Les serviettes de table seront dans le même tissu à carreaux rouges que la nappe. On privilégie les accessoires rustiques et les matières naturelles pour compléter la décoration : des assiettes blanches, des corbeilles à pain en osier, des fruits frais, etc.

Le mobilier suit également la tendance

Si vous choisissez de parer votre jardin de décor guinguette, il faut investir dans les mobiliers adéquats. Si vous voulez une ambiance cabaret, n’oubliez pas les tables de bistrot avec les chaises en métal assorties. Une table en fer forgé fera également l’affaire. Sinon, vous pouvez opter pour un style plus rustique et choisir des tables en bois assorties à des bancs en bois. Ce type de décoration ne fera que renforcer l’ambiance guinguette que vous voulez créer.

Ne pas oublier la piscine

Si votre jardin est près d’une piscine, celle-ci ne doit pas être épargnée. Vous pouvez la décorer en vous inspirant des bords de Marne. Ici encore, les éclairages sont primordiaux. Vous pouvez utiliser des guirlandes aux ampoules à lumière chaude, des lampes boules ou encore des balises solaires. L’espace piscine se transformera ainsi en un endroit magique. Pour compléter la décoration, vous pouvez faire flotter des lampes solaires au milieu de la piscine. Les reflets dans l’eau ajouteront une touche féérique à votre décoration.